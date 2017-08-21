Общая идея. За что бьются педагоги и медики?
Зачем будущие педагоги и врачи приезжают в детские лагеря и больницы?
Зачем будущие педагоги и врачи приезжают в детские лагеря и больницы?
Каждое лето начинается горячая пора и для студенческих педагогических отрядов, и для единственного в регионе медицинского отряда. Ребята тоже выезжают на «целину»: одни — в детские лагеря, другие — в городские больницы, на периферию. С ребятами из отряда беседовала корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Каша на костре.
В этом году педагогический отряд
Как, например, руководитель отряда Анна Касьяненко: девушка учится в Новосибирской академии народного хозяйства, но не пропускает трудовые смены «Молодого».
«Ещё в девятом классе (2011 г.) пришла в наш центр по работе с молодёжью. Мне предложили тогда вступить в отряд “Луч”. А в 2016 г. первый раз выехала в детский лагерь в составе “Молодого”, с августа 2016 г. стала руководителем этого отряда. Это для меня большая честь», − говорит девушка. Состав лагеря каждый год обновляется, но «старички», или как их называют отрядовцы — «ветераны», всегда помогают и словом, и делом.
В этом году вожатые из отряда «Молодой» выезжали в
В конце сезона городской социальный центр молодёжи организует на территории лагеря палаточный городок: расставляют палатки, выдают тёплые одеяла и спальники. Билеты сюда стоят дешевле, чем в обычный лагерь, поэтому родители с удовольствием покупают путёвки. Если в обычном лагере вожатые из «Молодого» получают зарплату, то в палаточном, как отмечает Анна Касьяненко, ребята работают за еду. Но это только в радость. «Настроение деньгами не купишь: вместе с детьми проходим своеобразную летнюю школу выживания. Верю в то, что мы помогаем воспитать сильных и ответственных граждан своей страны», − считает Анна. В палаточном городке всё по-походному: полевая кухня, каша на костре, вечерние посиделки с песнями под гитару. Дети здесь во всём помогают своим вожатым: сами расставляют столы, накрывают на обед, убирают за собой.
Осенью, когда сезон лагерей заканчивается, «Молодой» набирает новых ребят, будущие вожатые проходят школу подготовки. А потом — зимняя практика: со старшими товарищами новички проводят утренники в детских домах и развозят в них подарки от Деда Мороза. Ещё одно традиционное
Заразительный пример.
А вот педагогический отряд КузГТУ «Асгард» ещё совсем молодой: ему только полгода. Студентка химического института Яна Вахрушева собрала команду единомышленников. Как объясняет девушка, педагогический отряд есть практически в каждом вузе, а в политехе до недавнего времени не было. А ведь воспитание подрастающего поколения — так важно сегодня.
Первый свой трудовой семестр «Асгард» провёл в кемеровском лагере «Пламя». Туда студенты выехали тоже после прохождения школы вожатых, хорошо подготовленные, полные идей и энергии. «Работать вожатыми могут не только профессиональные педагоги. Ведь здесь главное не образование, а любовь к детям, желание их
Пока в педагогическом отряде «Асгард» 16 человек, но командир надеется, что в сентябре придёт пополнение. «Мы хотим развиваться: в межсезонье проводить интересные мероприятия в детских домах и детских садиках. Поэтому взаимодействуем с педотрядами из других университетов: у них опыт уже большой. В сентябре все студотряды вуза будут рассказывать о себе первокурсникам. И мы тоже. Правда, мы можем предложить только бурю положительных эмоций, ведь никакой зарплаты в течение года не будет. Немного заработать можно только работая вожатыми. Мы, например, за одну смену заработали по 4 тыс. руб.», − говорит Яна Вахрушева.
Полувоенный режим.
Отряд «Атлант» Кемеровского медицинского университета пока единственный медицинский студенческий отряд в регионе. Ребята выезжают на периферию и полтора месяца трудятся в местных больницах. Первый раз студенты выехали в 2016 г. в Берёзовский. В этом году город менять не стали и отправились сюда же. Поддерживает ребят сам университет: выделяет деньги на проживание в чужом городе.
«Мы замещаем на время отпусков средний и младший медицинский персонал, а также занимаем свободные ставки. Ведь в небольших городах остро не хватает медиков, поэтому и очереди, и огромная нагрузка на персонал. Студенты постарше работают медсёстрами и медбратами, а помладше — санитарами. На всё время трудового семестра нас берут в штат, хотя есть и такие ребята, которые не успели по
В прошлом году главный врач больницы выделял ребятам служебную двухкомнатную квартиру. Мальчики спали в одной комнате, девочки — в другой. В этом году квартира уже занята, поэтому ребят поселили в общежитие местного техникума. Как отмечают отрядовцы, условия у них всегда комфортные. После смены ребята поют, читают стихи, устраивают конкурсы.
«Мне, конечно, запомнилось посвящение. Днём мы пошли на речку Барзас. Купались, веселились, а потом задремали. Проснулись мы от того, что нас облили холодной водой. Потом мы приседали обнявшись, играли в чехарду. Домой возвращались вечером, неся на руках “девочку-льдинку”, которая должна была не двигаться всю дорогу! Попали под такой дождь! В общежитии ели руками, искали клад, учили гимн отряда и заповеди: “Командир всегда прав”, “Береги сон пришедшего с ночи”
«Были смены совершенно неукомплектованные. Например, работали только медсестра и санитар. А ведь нужно и больного принять, и все бумажки заполнить, и капельницу прокапать. Теперь нас на смене трое. Пока медсестра оформляет бумаги, я принимаю больного», − рассказывает Максим Бычков. В этом году он работает медбратом в приёмном отделении. «Бывают и забавные истории. На ночном дежурстве сижу в приёмном отделении, общаюсь с травматологом. За окном уже темно. Тишина, пациентов нет. Стук в дверь. Очень настойчивый. Охранник отодвигает засов… Отталкивая его, влетает наряд ОМОНа в полной боевой готовности (бронежилет, каска, автомат). Залетают к нам. Сталкиваемся с ними взглядами… Прям дуэль на Диком Западе. На минуту подумал, что нас с доком расстреляют. Но нет — посмотрели они на нас и двинули дальше проверять. Оказалось — ложная тревога сигнализации. Сигнал ребята отработали быстро, молодцы», − вспоминает Максим.
«Здесь такие отзывчивые врачи. Хоть пока я только и простой уборщик, но мне разрешают смотреть, как делают капельницы, уколы, операции. Мне даже разрешили быть ассистентом», − говорит Сергей Никитин. «Когда набирал ребят в отряд, столкнулся с тем, что многие не хотят работать летом. Это плохо. Нам не хватает общей идеи: помогать друг другу. Поэтому нужно прививать людям любовь к труду, в том числе — к бесплатному», − считает Максим Бычков.