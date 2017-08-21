Общая идея. За что бьются педагоги и медики?

Каждое лето начинается горячая пора и для студенческих педагогических отрядов, и для единственного в регионе медицинского отряда. Ребята тоже выезжают на «целину»: одни — в детские лагеря, другие — в городские больницы, на периферию. С ребятами из отряда беседовала корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Каша на костре.

В этом году педагогический отряд Ленинска-Кузнецкого «Молодой» отметил свой 10-летний юбилей. Его создавали студенты педагогического института им. Н. М. Голянской. Но входят в него ребята из разных учебных заведений города, а также ленинск-кузнечане, которые получают образование далеко за пределами своей малой родины.

Анна Касьяненко

Как, например, руководитель отряда Анна Касьяненко: девушка учится в Новосибирской академии народного хозяйства, но не пропускает трудовые смены «Молодого».

«Ещё в девятом классе (2011 г.) пришла в наш центр по работе с молодёжью. Мне предложили тогда вступить в отряд “Луч”. А в 2016 г. первый раз выехала в детский лагерь в составе “Молодого”, с августа 2016 г. стала руководителем этого отряда. Это для меня большая честь», − говорит девушка. Состав лагеря каждый год обновляется, но «старички», или как их называют отрядовцы — «ветераны», всегда помогают и словом, и делом.

В этом году вожатые из отряда «Молодой» выезжали в ленинск-кузнецкий лагерь «Уголёк» и отработали в нём три сезона. Как рассказывает Анна, прежде будущие вожатые проходят специальную школу, сдают экзамены и получают сертификаты. И, конечно, к поездке ребята готовятся, ведь детей нужно развлекать! «Проводим различные игры, квесты, спортивные соревнования. Особенно детям полюбилась игра “Ракета” — под музыку дети повторяют движения, а затем ускоряются. Был даже такой случай: дежурные не успевали накрыть на стол и попросили нас немного задержать детей в актовом зале. Мы спросили у ребятишек, во что они хотят поиграть, и услышали: “В ракету!” Мы играли шесть раз! Притом, что одна игра длится четыре с половиной минуты. В итоге, ужин остыл, а на дискотеке почти никто не танцевал, потому что все устали», − вспоминает Анна.

В конце сезона городской социальный центр молодёжи организует на территории лагеря палаточный городок: расставляют палатки, выдают тёплые одеяла и спальники. Билеты сюда стоят дешевле, чем в обычный лагерь, поэтому родители с удовольствием покупают путёвки. Если в обычном лагере вожатые из «Молодого» получают зарплату, то в палаточном, как отмечает Анна Касьяненко, ребята работают за еду. Но это только в радость. «Настроение деньгами не купишь: вместе с детьми проходим своеобразную летнюю школу выживания. Верю в то, что мы помогаем воспитать сильных и ответственных граждан своей страны», − считает Анна. В палаточном городке всё по-походному: полевая кухня, каша на костре, вечерние посиделки с песнями под гитару. Дети здесь во всём помогают своим вожатым: сами расставляют столы, накрывают на обед, убирают за собой.

Осенью, когда сезон лагерей заканчивается, «Молодой» набирает новых ребят, будущие вожатые проходят школу подготовки. А потом — зимняя практика: со старшими товарищами новички проводят утренники в детских домах и развозят в них подарки от Деда Мороза. Ещё одно традиционное мероприятие-тренировка для начинающих вожатых — подготовка к 1 апреля юмористического концерта для тех же детских домов.

Заразительный пример.

А вот педагогический отряд КузГТУ «Асгард» ещё совсем молодой: ему только полгода. Студентка химического института Яна Вахрушева собрала команду единомышленников. Как объясняет девушка, педагогический отряд есть практически в каждом вузе, а в политехе до недавнего времени не было. А ведь воспитание подрастающего поколения — так важно сегодня.

Первый свой трудовой семестр «Асгард» провёл в кемеровском лагере «Пламя». Туда студенты выехали тоже после прохождения школы вожатых, хорошо подготовленные, полные идей и энергии. «Работать вожатыми могут не только профессиональные педагоги. Ведь здесь главное не образование, а любовь к детям, желание их чему-то научить. Я с самого детства придумывала игры для ребятишек на дворовых детских площадках. Мне всегда это было интересно. Рада, что у меня такая возможность появилась и сейчас. В лагере мы чего только не проводим! У одной нашей вожатой оказалась профессиональная камера, так мы организовали игру “Оскар”. Каждый отряд выбирал себе фильм, который потом снимал. Потом мы все вместе смотрели то, что получилось. Детям так понравилось, ведь они сразу были и режиссёрами, и актёрами. А ещё мы проводили комические старты: дети должны были играть по правилам, а взрослые — всегда их нарушать, безобразничать. В итоге, мы проиграли: не смогли себя долго плохо вести», − рассказывает Яна.

Пока в педагогическом отряде «Асгард» 16 человек, но командир надеется, что в сентябре придёт пополнение. «Мы хотим развиваться: в межсезонье проводить интересные мероприятия в детских домах и детских садиках. Поэтому взаимодействуем с педотрядами из других университетов: у них опыт уже большой. В сентябре все студотряды вуза будут рассказывать о себе первокурсникам. И мы тоже. Правда, мы можем предложить только бурю положительных эмоций, ведь никакой зарплаты в течение года не будет. Немного заработать можно только работая вожатыми. Мы, например, за одну смену заработали по 4 тыс. руб.», − говорит Яна Вахрушева.

Полувоенный режим.

Отряд «Атлант» Кемеровского медицинского университета пока единственный медицинский студенческий отряд в регионе. Ребята выезжают на периферию и полтора месяца трудятся в местных больницах. Первый раз студенты выехали в 2016 г. в Берёзовский. В этом году город менять не стали и отправились сюда же. Поддерживает ребят сам университет: выделяет деньги на проживание в чужом городе.

Максим Бычков

«Мы замещаем на время отпусков средний и младший медицинский персонал, а также занимаем свободные ставки. Ведь в небольших городах остро не хватает медиков, поэтому и очереди, и огромная нагрузка на персонал. Студенты постарше работают медсёстрами и медбратами, а помладше — санитарами. На всё время трудового семестра нас берут в штат, хотя есть и такие ребята, которые не успели по каким-то причинам попасть в штат, поэтому работают за идею», − рассказывает командир отряда Максим БЫЧКОВ. Сам Максим в прошлом году работал здесь санитаром как раз «за идею». Студент планировал поехать в другой город, но поездка не удалась, поэтому решил поехать с товарищами в Берёзовский. Устроиться официально он не успел, но помочь коллегам-медикам очень хотелось. Да и опыт — он бесценен. Тем более для будущих врачей, в чьих руках здоровье земляков.

В прошлом году главный врач больницы выделял ребятам служебную двухкомнатную квартиру. Мальчики спали в одной комнате, девочки — в другой. В этом году квартира уже занята, поэтому ребят поселили в общежитие местного техникума. Как отмечают отрядовцы, условия у них всегда комфортные. После смены ребята поют, читают стихи, устраивают конкурсы.

Сергей Никитин

«Мне, конечно, запомнилось посвящение. Днём мы пошли на речку Барзас. Купались, веселились, а потом задремали. Проснулись мы от того, что нас облили холодной водой. Потом мы приседали обнявшись, играли в чехарду. Домой возвращались вечером, неся на руках “девочку-льдинку”, которая должна была не двигаться всю дорогу! Попали под такой дождь! В общежитии ели руками, искали клад, учили гимн отряда и заповеди: “Командир всегда прав”, “Береги сон пришедшего с ночи” и т. д. Было весело и интересно!» − рассказывает боец отряда, студент первого курса КемГМУ Сергей Никитин. А в свободное время ребята покрасили детскую площадку во дворе. Краску для этого купили сами, в складчину.

«Были смены совершенно неукомплектованные. Например, работали только медсестра и санитар. А ведь нужно и больного принять, и все бумажки заполнить, и капельницу прокапать. Теперь нас на смене трое. Пока медсестра оформляет бумаги, я принимаю больного», − рассказывает Максим Бычков. В этом году он работает медбратом в приёмном отделении. «Бывают и забавные истории. На ночном дежурстве сижу в приёмном отделении, общаюсь с травматологом. За окном уже темно. Тишина, пациентов нет. Стук в дверь. Очень настойчивый. Охранник отодвигает засов… Отталкивая его, влетает наряд ОМОНа в полной боевой готовности (бронежилет, каска, автомат). Залетают к нам. Сталкиваемся с ними взглядами… Прям дуэль на Диком Западе. На минуту подумал, что нас с доком расстреляют. Но нет — посмотрели они на нас и двинули дальше проверять. Оказалось — ложная тревога сигнализации. Сигнал ребята отработали быстро, молодцы», − вспоминает Максим.