Пять вопросов о солнечном затмении: мифы и правда
12 миллионов человек 21 августа увидят полное солнечное затмение. С этим явлением связаны множество суеверий и предрассудков. Какие из них правда, какие — вымысел?
12 миллионов человек 21 августа увидят полное солнечное затмение. С этим явлением связаны множество суеверий и предрассудков. Какие из них правда, какие — вымысел?
В понедельник, 21 августа, в темноту посреди дня погрузятся 12 миллионов человек: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.
Жители города Карбондейл в штате Иллинойс увидят самое длительное полное затмение — солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду.
Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.
НАСА будет вести прямую трансляцию затмения из нескольких точек: из космоса, с воздуха и с земли.
Влияет ли затмение на человека? И стоит ли ждать природных катаклизмов?
Ответы на главные вопросы о затмении искала Русская служба