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13:54 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Пять вопросов о солнечном затмении: мифы и правда

12 миллионов человек 21 августа увидят полное солнечное затмение. С этим явлением связаны множество суеверий и предрассудков. Какие из них правда, какие — вымысел?

В понедельник, 21 августа, в темноту посреди дня погрузятся 12 миллионов человек: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.

Жители города Карбондейл в штате Иллинойс увидят самое длительное полное затмение — солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду.

Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.

НАСА будет вести прямую трансляцию затмения из нескольких точек: из космоса, с воздуха и с земли.

Влияет ли затмение на человека? И стоит ли ждать природных катаклизмов?

Ответы на главные вопросы о затмении искала Русская служба Би-би-си.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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