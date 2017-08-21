Во вторник часть районов Ростова останется без света

Так, с 9 утра до 5 часов вечера света не будет в домах по пр. Шолохова 1, ул. Татарская 70−112, 71−119, ул. Белорусская 189−221, пер. Мезенский 2−28, 1−87, ул. Славинская 65−79, пер. Охотский 2−82, 1−81, пер. Сахалинский 2−84, 1−89, пер. 2-ой Сахалинский 4−24, 1−23, пер. 3-ий Сахалинский 2−20, 1−17, пер. 4-ый Сахалинский 2−16, 1−13, ул. Украинская 152−166, 151−175, ул. Алтайская 30−36, 29−35, ул. Белорусская 182−194, 203−215, пер. Танаисский 1−7, 2−6, пер. Тузлов 1−7, 2−8, пер. Покровский 1−11, 2−8, пер. Чертковский, пер. Самбекский, пер. Синегорский, ул. Закруткина 70−106, ул. Кизлярская 2−18, 1−13, ул. Нижегородская 1−19, 2−20, ул. Искусственная 7−11, пер. Чувашский 2−6, 1−5, пер. Краснофлотский 1−11, 4−20, ул. Всесоюзная 130−162, пер. Молодогвардейский 3−23, 2−14, ул. Набережная 113−165, пер. Промысловый 1−17, 2−16, пер. Станционный 3−11, 2−6 и пер. Фиолетова 1−17, 2−16.



С 22 августа по 5 сентября с 8 утра до 6 часов вечера электричество будут отключать по ул. Амбулаторная 113−129, ул. Подгорная 11, 17, 4−22 и пер. Сапёрный 31−53, 50А, 50Б, 52, 31/2, 31А, 33А.