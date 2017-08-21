Дожди на подходе

Синоптики обещают волгоградцам переменную облачность, кратковременные дожди с грозами и порывами ветра. Ухудшение погоды прогнозируют со среды. Температура при этом днем будет в районе 30−32°С, ночью чуть более 20 °C. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Правда, к концу недели, по прогнозу, ночью станет холоднее, до 15−17°С.

Дождливая погода продержится до пятницы, а к выходным снова станет солнечно, но чуть свежее. Впрочем, о приближении осени говорить пока рано. По мнению метеорологов, теплая, а то и жаркая погода еще вернется.