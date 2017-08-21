Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Землетрясение на юго-западе Китая
10:06 (мск), источник: Sputnik.by

Малахов объяснил уход с «Первого канала»

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Телеведущий Андрей Малахов впервые за три недели прокомментировал обстоятельства своего ухода с российского «Первого канала».

Источник: Sputnik.by

Малахов покинул «Первый» в начале августа — СМИ сообщали о его «трансфере» в медиахолдинг ВГТРК. Его передачу «Пусть говорят» с прошлой недели начал вести Дмитрий Борисов, который ранее появлялся в эфире «Прямой линии» с Владимиром Путиным и вечерних новостей.

Сам Малахов на протяжении трех недель никак не комментировал обстоятельства своего ухода с «Первого», однако вечером в воскресенье на его сайте StarHit появилась колонка и тизер передачи на «Россия 1».

«Ну что, потеряли меня? Я здесь: Андрей Малахов, “Прямой эфир”, телеканал “Россия”», — говорит Малахов в ролике под песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».

В интервью российской газете «Антенна» телеведущий рассказал о причинах своего ухода с телеканала.

«Перед днем рождения (в январе — Sputnik) у меня случился кризис жанра буквально во всем… Я всегда находился у кого-то в подчинении. Такой человек-солдат, исполняющий приказы. Захотелось самостоятельности. Смотрел на своих коллег, которые становились продюсерами собственных программ и начинали принимать решения самостоятельно… Пришло понимание, что жизнь идет, нужно выходить из тесных рамок, расти… Понимаешь, что наступил новый этап, ты должен закрыть эту дверь… Не хлопнуть, а закрыть с благодарностью в душе, с уважением и теплом к людям, с которыми работал», — сказал Малахов изданию.

По словам телеведущего, о своем уходе с «Первого» он сказал руководству еще два месяца назад, а руководство «Россия 1» само предложило ему стать не только ведущим, но и продюсером собственного шоу — «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Дата выхода новой передачи Малахова на «Россия 1» пока не известна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Малахов объяснил уход с 'Первого канала'
'Крумкачы' обыграли БАТЭ, которому должны денег
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь