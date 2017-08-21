Малахов объяснил уход с «Первого канала»

Источник: Sputnik.by

Малахов покинул «Первый» в начале августа — СМИ сообщали о его «трансфере» в медиахолдинг ВГТРК. Его передачу «Пусть говорят» с прошлой недели начал вести Дмитрий Борисов, который ранее появлялся в эфире «Прямой линии» с Владимиром Путиным и вечерних новостей.

Сам Малахов на протяжении трех недель никак не комментировал обстоятельства своего ухода с «Первого», однако вечером в воскресенье на его сайте StarHit появилась колонка и тизер передачи на «Россия 1».

«Ну что, потеряли меня? Я здесь: Андрей Малахов, “Прямой эфир”, телеканал “Россия”», — говорит Малахов в ролике под песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».

В интервью российской газете «Антенна» телеведущий рассказал о причинах своего ухода с телеканала.

«Перед днем рождения (в январе — Sputnik) у меня случился кризис жанра буквально во всем… Я всегда находился у кого-то в подчинении. Такой человек-солдат, исполняющий приказы. Захотелось самостоятельности. Смотрел на своих коллег, которые становились продюсерами собственных программ и начинали принимать решения самостоятельно… Пришло понимание, что жизнь идет, нужно выходить из тесных рамок, расти… Понимаешь, что наступил новый этап, ты должен закрыть эту дверь… Не хлопнуть, а закрыть с благодарностью в душе, с уважением и теплом к людям, с которыми работал», — сказал Малахов изданию.

По словам телеведущего, о своем уходе с «Первого» он сказал руководству еще два месяца назад, а руководство «Россия 1» само предложило ему стать не только ведущим, но и продюсером собственного шоу — «Андрей Малахов. Прямой эфир».