О десятикилометровом луче Сферы ЭКСПО рассказали строители

Источник: Kazinform

В строительной компании Sembol, работавшей над установкой фасадного освещения шара, уверяют, что свечение видно даже из космоса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Идея освещения входит в проектный дизайн. Все было согласовано сторонами — нами с одной стороны и заказчиком с другой. Мы выбрали субподрядную организацию из Голландии, все материалы мы покупали у них. После закупа мы уже продумывали контент — что будет светиться, как будет выглядеть, что мы будем показывать на фасадном освещении. Допустим сейчас, вы можете увидеть флаг Казахстана, «люблю Астану», — рассказал в интервью агентству представитель строительной компании Рамазан Ердемир.

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По его словам, на весь процесс установки и оформления всего освещения понадобилось полтора года. Во время суровой зимы проводились только приемлемые для низкой температуры работы, к примеру, установка металлоконструкций. А уже летом их соединяли с кабелем, устанавливали прожекторы.

Луч света из сферы длиной до 10 км обеспечивают 16 прожекторов. Вся энергия вырабатывается самим шаром, на котором установлены солнечные батареи и ветровые турбины.