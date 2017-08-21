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10:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Владимир Путин одобрил картину уральского режиссера о математике Перельмане

Беседа с президентом РФ состоялось на Всероссийском образовательном форуме «Таврида».

Президент России Владимир Путин одобрил картину режиссера Андрея Григорьева из Екатеринбурга во время встречи на Всероссийском образовательном форуме «Таврида» в Крыму, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 21 августа.

Во время встречи с представителями творческой интеллигенции глава государства пообщался с уральским режиссером-документалистом Андреем Григорьевым, который поделился с Владимиром Путиным процессом съемок своего первого художественного фильма о российском математике Григории Перельмане.

Режиссер рассказал, что идея создания фильма появилась год назад, и перед созданием фильма съемочной команде удалось встретиться и пообщаться с математиком. «Это большая удача, надо сказать. Насколько я знаю, он такой затворнический образ жизни ведет», — прокомментировал Владимир Путин.

При этом уральский режиссер попросил у президента ни сколько финансовой поддержки, а рекомендательного письма от главы государства в Министерство культуры РФ. В ответ президент уточнил, спросили ли они разрешения у самого Перельмана и, получив удовлетворительный ответ, заявил, что полностью поддерживает этот проект и постарается прийти на премьеру фильма.

Андрей Григорьев известен зрителю своими документальными картинами. Одна из них — документальный фильм «Васенин» о почетном гражданине Березовского, ветеране двух войн Николае Васенине. Особое внимание в картине посвящено любви советского солдата и француженки Жанны Моро.

Васенин отправляется в Париж вместе со своим правнуком по местам воинской славы. Спустя год после съемок фильма, 7 декабря 2014 года Николай Васенин скончался в возрасте 95 лет. Премьера фильма состоялась в 2015 году.

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