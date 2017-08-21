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10:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Все образовательные учреждения Челябинска получили «паспорта готовности» к новому учебному году

Все образовательные учреждения Челябинска готовы к новому учебному году. Они успешно прошли проверки всех надзорных ведомств.

Об этом рассказали сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Все школы Челябинской области были приняты специальными комиссиями, в состав которых вошли в том числе и сотрудники пожарного надзора.

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В ходе проверок были обследованы окна и двери, наличие исправных замков на дверях. Также проверяющие обращали внимание на работу систем видеонаблюдения. Кроме того, для педагогического коллектива школ проводился инструктаж по соблюдению мер безопасности и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Все образовательные учреждения Челябинска готовы к новому учебному году. Все школы прошли проверку всех ведомств и готовы открыть свои двери 1 сентября», — рассказала начальник управления образования Челябинска Светлана Портье.

1 сентября в Челябинске распахнет свои двери новая школа. Она построена в микрорайоне Парковый. Проектная мощность школы — 1175 мест. В нее зачислены 1723 ребенка. Также в школе будут обучаться ребята с ограниченными возможностями здоровья. Обучение планируют проводить в две смены.

«Самое большое событие — это открытие новой школы. Это самое крупное учебное заведение на Урале. Сейчас школа получает лицензию. Идет комплектация оборудование», — отметил Евгений Тефтелев.

На строительство новой школы в микрорайоне Парковый было направлено 814 миллионов 917,44 тысячи рублей, в том числе 138,8 миллиона рублей из федерального бюджета, 661 миллион рублей из областного бюджета и 15 миллионов рублей — местного бюджета. В школе несколько учебных корпусов, два спортивных зала (на первом этаже — для игровых видов спорта, на втором — гимнастический зал), актовый зал на 250 мест, большая библиотека, кинозал, большая библиотека для интерактивного обучения и столовая. Предусмотрено также самое современное, соответствующее всем требованиям и стандартам оснащение школы и учебных мест. Подготовлены современные классы для лабораторно-практических занятий по химии и биологии. Кабинет физики будет оснащен подвесной системой электропитания к каждому ученическому столу.

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