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13:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области в сентябре ждут мокрого снега

В сентябре в Омской области средняя температура составит +6…+9°С, что ниже нормы на полтора-два градуса, сообщили синоптики Обь-Иртышского Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 765 мм рт. ст. 2 м/с

Так, большую часть месяца ночные температуры будут составлять +8…+13°С, дневные +13…+18°С. Однако, похолодание ожидается с 6 по 10 сентября, когда столбик термометра опустится ночью до +1…+6°С, днем до +7…+12°С, а также с 16 по 20 сентября и в конце месяца, когда температура снизится до −2…+3°С ночью и до +5…+10°С днем.

Таким образом, так называемого «бабьего лета», когда возвращается летнее тепло, в этом году в регионе не будет.

При этом осадки ожидаются различной интенсивности, но в целом их количество будет в пределах нормы. Больше всего дождей ожидается в середине месяца, а во второй его половине возможен и мокрый снег.

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