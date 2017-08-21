В Омской области в сентябре ждут мокрого снега

Так, большую часть месяца ночные температуры будут составлять +8…+13°С, дневные +13…+18°С. Однако, похолодание ожидается с 6 по 10 сентября, когда столбик термометра опустится ночью до +1…+6°С, днем до +7…+12°С, а также с 16 по 20 сентября и в конце месяца, когда температура снизится до −2…+3°С ночью и до +5…+10°С днем.

Таким образом, так называемого «бабьего лета», когда возвращается летнее тепло, в этом году в регионе не будет.