На этой неделе в Уфе резко похолодает и пойдут дожди

Однако расстраиваться из-за дождей не стоит, ведь непогода будет недолгой, уже днем температура воздуха прогреется до +23… +28 °С.

Уже во вторник в Уфу придет бабье лето. По данным сайта Gismeteo.ru, до пятницы нас ожидает ясная погода. Температура воздуха будет подниматься с каждым днем все выше. В четверг воздух прогреется до +30 °С.

В пятницу в столицу Башкирии придут облака, однако в городе все еще будет тепло. А вот в субботу и воскресенье с погодой нам не очень повезет: резкое похолодание до +19… +22 °С и небольшие дожди.