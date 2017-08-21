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10:07 (мск), источник: PROUFU.ru

На этой неделе в Уфе резко похолодает и пойдут дожди

Сегодня, в понедельник, в Уфе ожидается небольшой кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 765 мм рт. ст. 0 м/с

Однако расстраиваться из-за дождей не стоит, ведь непогода будет недолгой, уже днем температура воздуха прогреется до +23… +28 °С.

Уже во вторник в Уфу придет бабье лето. По данным сайта Gismeteo.ru, до пятницы нас ожидает ясная погода. Температура воздуха будет подниматься с каждым днем все выше. В четверг воздух прогреется до +30 °С.

В пятницу в столицу Башкирии придут облака, однако в городе все еще будет тепло. А вот в субботу и воскресенье с погодой нам не очень повезет: резкое похолодание до +19… +22 °С и небольшие дожди.

Будем надеяться, что ближе к выходным прогноз погоды изменится в лучшую сторону.

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