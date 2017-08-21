На этой неделе в Уфе резко похолодает и пойдут дожди
Сегодня, в понедельник, в Уфе ожидается небольшой кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.
Сегодня, в понедельник, в Уфе ожидается небольшой кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.
Однако расстраиваться
Уже во вторник в Уфу придет бабье лето. По данным сайта Gismeteo.ru, до пятницы нас ожидает ясная погода. Температура воздуха будет подниматься с каждым днем все выше. В четверг воздух прогреется до +30 °С.
В пятницу в столицу Башкирии придут облака, однако в городе все еще будет тепло. А вот в субботу и воскресенье с погодой нам не очень повезет: резкое похолодание до +19… +22 °С и небольшие дожди.
Будем надеяться, что ближе к выходным прогноз погоды изменится в лучшую сторону.