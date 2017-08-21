Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» произведет жителям Владивостока перерасчет за горячее водоснабжение в связи с проведением гидравлических испытаний.
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» произведет жителям Владивостока перерасчет за горячее водоснабжение в связи с проведением гидравлических испытаний.
Начисления за услугу ГВС в августе и сентябре производятся уже с учетом утвержденного плана проведения гидравлических испытаний. Согласно графику с 31 июля по 7 августа от ГВС были отключены жители Фрунзенского района и части Ленинского и Первореченского районов, получающие услугу от ВТЭЦ-1. С 14 по 21 августа без горячей воды оставались жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие ГВС от Центральной пароводяной бойлерной и Владивостокской ТЭЦ-2. С 11 по 18 сентября без горячего водоснабжения останутся абоненты в Советском и частично Первореченском районах, получающие горячую воду от котельной «Северная», а также жители Первомайского района, получающие горячую воду по Голдобинской теплотрассе от ВТЭЦ-2.
Причинами задержки также могут послужить ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ремонт, выполняемый управляющими компаниями и ТСЖ на внутридомовой системе теплоснабжения. В таком случае потребителям будет произведен дополнительный перерасчет.
Для этого управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовить акт об отсутствии горячей воды в доме с указанием сроков и причин непредоставления коммунальной услуги, после чего передать документ специалистам «Приморской генерации». Факт перерасчета жители Владивостока увидят в квитанциях за сентябрь или октябрь — в зависимости от оперативности предоставления актов со стороны УК и ТСЖ.
В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения, потребителям рекомендуется обращаться на горячую линию филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» по телефону 279−60−01, а также в абонентские отделы энергокомпании во Владивостоке:
— ул. Посьетская, д. 40, ул. Черемуховая, д. 7, ул. Нахимова, д. 1, ул. Лермонтова, д. 77 (пос. Трудовое), Часы приема:
— Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, д. 101 «а». Часы приема:
Михаил Грач.