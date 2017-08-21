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10:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» произведет жителям Владивостока перерасчет за горячее водоснабжение в связи с проведением гидравлических испытаний.

Источник: ДЕЙТА

Начисления за услугу ГВС в августе и сентябре производятся уже с учетом утвержденного плана проведения гидравлических испытаний. Согласно графику с 31 июля по 7 августа от ГВС были отключены жители Фрунзенского района и части Ленинского и Первореченского районов, получающие услугу от ВТЭЦ-1. С 14 по 21 августа без горячей воды оставались жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие ГВС от Центральной пароводяной бойлерной и Владивостокской ТЭЦ-2. С 11 по 18 сентября без горячего водоснабжения останутся абоненты в Советском и частично Первореченском районах, получающие горячую воду от котельной «Северная», а также жители Первомайского района, получающие горячую воду по Голдобинской теплотрассе от ВТЭЦ-2.

Энергетики обращают внимание, что сроки подачи горячей воды могут быть продлены из-за необходимости проведения ремонтных работ филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» на участках магистральных теплотрасс, не прошедших гидравлические испытания.

Причинами задержки также могут послужить ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ремонт, выполняемый управляющими компаниями и ТСЖ на внутридомовой системе теплоснабжения. В таком случае потребителям будет произведен дополнительный перерасчет.

Для этого управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовить акт об отсутствии горячей воды в доме с указанием сроков и причин непредоставления коммунальной услуги, после чего передать документ специалистам «Приморской генерации». Факт перерасчета жители Владивостока увидят в квитанциях за сентябрь или октябрь — в зависимости от оперативности предоставления актов со стороны УК и ТСЖ.

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения, потребителям рекомендуется обращаться на горячую линию филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» по телефону 279−60−01, а также в абонентские отделы энергокомпании во Владивостоке:

— ул. Посьетская, д. 40, ул. Черемуховая, д. 7, ул. Нахимова, д. 1, ул. Лермонтова, д. 77 (пос. Трудовое), Часы приема: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

— Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, д. 101 «а». Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Михаил Грач.

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