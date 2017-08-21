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10:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Густой туман окутал столицу Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа, УралПолит.Ru. Начало новой рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовалось густым туманом, покрывшим город.

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«Утро понедельника, 21 августа, началось в Екатеринбурге с густого тумана, который окутал весь город», — пишет «Наша газета».

Плохая видимость не повлияла на работу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Согласно он-лайн табло авиаузла, задерживается лишь один рейс, и причина задержки не связана с погодой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как известно, туман предвещает потепление.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщал «УралПолит.Ru», в ближайшие дни Екатеринбург ожидает жаркая погода.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время туман полностью рассеялся.

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