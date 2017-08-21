Густой туман окутал столицу Урала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа, УралПолит.Ru. Начало новой рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовалось густым туманом, покрывшим город.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа, УралПолит.Ru. Начало новой рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовалось густым туманом, покрывшим город.
«Утро понедельника, 21 августа, началось в Екатеринбурге с густого тумана, который окутал весь город», — пишет «Наша газета».
Плохая видимость не повлияла на работу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Согласно
Как известно, туман предвещает потепление.
Как сообщал «УралПолит.Ru», в ближайшие дни Екатеринбург ожидает жаркая погода.
В настоящее время туман полностью рассеялся.