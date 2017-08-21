В Башкирии спустя месяц нашлась 31-летняя Олеся Мусаллямова
Об этом сообщили волонтеры.
Об этом сообщили волонтеры.
Молодая женщина пропала 20 июля: ушла из дома в Уфе и не вернулась. Близкие Олеси Мусаллямовой переживали особенно
Поисками занялись полицейские и волонтеры. Периодически появлялись сообщения, что уфимку видели в разных точках города, но долгое время не могли выйти на ее след. Лишь спустя месяц появилась хорошая новость.
— Олеся нашлась, жива, с ней все в порядке, — сообщили поисковики из сообщества «Лиза Алерт».
Где именно женщина пропадала, и почему ушла из дома, пока не сообщается.