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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии спустя месяц нашлась 31-летняя Олеся Мусаллямова

Об этом сообщили волонтеры.

Молодая женщина пропала 20 июля: ушла из дома в Уфе и не вернулась. Близкие Олеси Мусаллямовой переживали особенно из-за того, что она нуждается в медицинской помощи.

Поисками занялись полицейские и волонтеры. Периодически появлялись сообщения, что уфимку видели в разных точках города, но долгое время не могли выйти на ее след. Лишь спустя месяц появилась хорошая новость.

— Олеся нашлась, жива, с ней все в порядке, — сообщили поисковики из сообщества «Лиза Алерт».

Где именно женщина пропадала, и почему ушла из дома, пока не сообщается.

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