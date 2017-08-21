В День города в Казани ограничат движение на Лево- и Право-Булачной, Баумана и площади Тысячелетия

Так, с 23:00 22 августа до 23:00 2 сентября будет невозможно проехать по спуску от ул. Баумана до пл. Тысячелетия, в районе мечети «Кул Шариф», на парковке МАУ ДЮСШ «Ак Буре», а также около «Центрального стадиона» со стороны восточной трибуны.

Также движение транспорта будет ограничено с 22:00 27 августа до 6:00 28 августа, с 22:00 28 августа и до 6:00 29 августа по пл. Тысячелетия, от ул. Ташаяк до ул. Батурина.

Ограничение движение также коснется ул. Сибгата Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова и территории возле Центра семьи «Казан» с 15:00 29 августа и до полуночи 30 августа.

Также движение ограничат с 20:00 29 августа до 6:00 31 августа по пл. Тысячелетия, от ул. Ташаяк до ул. Батурина, ул. Лево-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия, ул. Право-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия, ул. Ташаяк, от ул. Московская до ул. Право-Булачная, ул. Профсоюзная, от ул. Чернышевского до ул. Баумана, ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская набережная, спуск от пл. Первого Мая до ул. Баумана.