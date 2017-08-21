Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Землетрясение на юго-западе Китая
10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

На День города в Казани выступят Митя Фомин и Елка

Праздничный концерт ко Дню республики и Дню города пройдет перед Центром семьи «Казан».

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Хедлайнерами концерта ко Дню города в Казани станут Митя Фомин и Елка. Об этом сообщил Азат Абзалов, начальник Управления культуры исполкома Казани, в рамках доклада о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан и Дню города Казань.

Праздничный концерт начнется 30 августа в 18:00 у Центра семьи «Казан».

В этот же день в 10 утра в Старо-Татарской слободе начнется фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».

В 13:00 на Площади Тысячелетия стартует авто-мото шоу Kazan City racing, а в это же время у Центра семьи «Казан» пройдет автомобильное шоу и представление водных байкеров в акватории реки Казанка. Здесь же в 16:00 Казанский гарнизон представит военно-патриотическую программу с участие духового оркестра.

В 14:00 в парке Черное озеро откроется международный фестиваль классической музыки «Музыка Вокруг Нас!». В программе примут участие ансамбль барочной музыки «Дух ветра» из Москвы и оркестр пианистов. В этот же день в парке имени Горького откроют арт-объект «ЛЮБОВЬ-МЭХЭББЕТ».

С 14:00 на улице Каюма Насыри пройдет концерт ветеранов, выступления людей с ограниченными возможностями здоровья, а также концерт татарской альтернативной музыки.

В 15:00 на Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник и скачки на приз Президента РТ С заездом чистокровных арабских скакунов.

На площади перед Дворцом земледельцев в 20:00 начнется оперный фестиваль «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.

Праздник завершится в 22:00 — над акваторией Казанки прогремит салют.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Атнинском районе пожарные спасли из горящего сарая 83-летнюю женщину
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь