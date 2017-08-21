На День города в Казани выступят Митя Фомин и Елка

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Хедлайнерами концерта ко Дню города в Казани станут Митя Фомин и Елка. Об этом сообщил Азат Абзалов, начальник Управления культуры исполкома Казани, в рамках доклада о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан и Дню города Казань.

Праздничный концерт начнется 30 августа в 18:00 у Центра семьи «Казан».

В этот же день в 10 утра в Старо-Татарской слободе начнется фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».

В 13:00 на Площади Тысячелетия стартует авто-мото шоу Kazan City racing, а в это же время у Центра семьи «Казан» пройдет автомобильное шоу и представление водных байкеров в акватории реки Казанка. Здесь же в 16:00 Казанский гарнизон представит военно-патриотическую программу с участие духового оркестра.

В 14:00 в парке Черное озеро откроется международный фестиваль классической музыки «Музыка Вокруг Нас!». В программе примут участие ансамбль барочной музыки «Дух ветра» из Москвы и оркестр пианистов. В этот же день в парке имени Горького откроют арт-объект «ЛЮБОВЬ-МЭХЭББЕТ».

С 14:00 на улице Каюма Насыри пройдет концерт ветеранов, выступления людей с ограниченными возможностями здоровья, а также концерт татарской альтернативной музыки.

В 15:00 на Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник и скачки на приз Президента РТ С заездом чистокровных арабских скакунов.

На площади перед Дворцом земледельцев в 20:00 начнется оперный фестиваль «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.