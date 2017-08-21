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10:53 (мск), источник: Югополис

После массовых жалоб туристов власти начали проверки пляжей на кубанских курортах

​Краевая межведомственная комиссия будет проводить их до конца летнего сезона.

Источник: Югополис

Уже проинспектированы практически все муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья и большинство ведомственных. Особое внимание уделялось вопросам безопасности на воде, благоустройству территорий и соблюдению санитарных норм.

В целом по итогам проверок пляжам Краснодарского края дана положительная оценка. Однако выявлен и ряд недочетов, которые сегодня устраняются в оперативном режиме. Это, например, отсутствие спасателей, медицинского персонала и специального оборудования, хаотичное размещение технических зон и аттракционов на пляжах, нарушение правил водопользования, выезд автотранспорта в водоохранную зону, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Более 800 обращений поступило на горячую линию Общественной палаты России с начала летнего сезона-2017. Нарекания россиян вызвали грязные пляжи и мусор на российских курортах. Об этом «Югополису» рассказали в пресс-службе ОП России.

Как ранее сообщал «Югополис», с начала летнего сезона в Общественную палату РФ поступило более 800 обращений, касающихся нарушений прав отдыхающих, в том числе на российских курортах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.

Все жалобы туристов будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма.

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