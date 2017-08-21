После массовых жалоб туристов власти начали проверки пляжей на кубанских курортах
Краевая межведомственная комиссия будет проводить их до конца летнего сезона.
Краевая межведомственная комиссия будет проводить их до конца летнего сезона.
Уже проинспектированы практически все муниципальные пляжи
В целом по итогам проверок пляжам Краснодарского края дана положительная оценка. Однако выявлен и ряд недочетов, которые сегодня устраняются в оперативном режиме. Это, например, отсутствие спасателей, медицинского персонала и специального оборудования, хаотичное размещение технических зон и аттракционов на пляжах, нарушение правил водопользования, выезд автотранспорта в водоохранную зону, сообщает
Более 800 обращений поступило на горячую линию Общественной палаты России с начала летнего сезона-2017. Нарекания россиян вызвали грязные пляжи и мусор на российских курортах. Об этом «Югополису» рассказали в
Как ранее сообщал «Югополис», с начала летнего сезона в Общественную палату РФ поступило более 800 обращений, касающихся нарушений прав отдыхающих, в том числе на российских курортах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.
Все жалобы туристов будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма.