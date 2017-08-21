Когда и где пройдут дожди, рассказали синоптики

Территория Казахстана находится под воздействием очередного антициклона, центр которого расположен над Костанаем, отмечают в гидрометцентре. Поэтому в ближайшие дни на большей территории страны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Только на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.