Когда и где пройдут дожди, рассказали синоптики
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
Территория Казахстана находится под воздействием очередного антициклона, центр которого расположен над Костанаем, отмечают в гидрометцентре. Поэтому в ближайшие дни на большей территории страны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Только на востоке и
«Температурный фон ночью на западе,
В Кызылординской области сохранится объявленное ранее штормовое предупреждение — 22 августа ветер с порывами 25 метров в секунду и пыльная буря.