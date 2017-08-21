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10:33 (мск), источник: Tengrinews

Когда и где пройдут дожди, рассказали синоптики

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 22—24 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

Территория Казахстана находится под воздействием очередного антициклона, центр которого расположен над Костанаем, отмечают в гидрометцентре. Поэтому в ближайшие дни на большей территории страны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Только на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.

«Температурный фон ночью на западе, северо-западе до 10−23 тепла, днем до 27−38 тепла, на севере, в центре и на востоке ночью 5−15, днем 23−35 тепла, на юге, юго-востоке ночью 10−20, днем 22−35 тепла», — сообщили в «Казгидромете».

В Кызылординской области сохранится объявленное ранее штормовое предупреждение — 22 августа ветер с порывами 25 метров в секунду и пыльная буря.

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