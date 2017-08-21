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10:46 (мск), источник: Фонтанка

На станциях петербургского метро проверят систему оповещения

Работу автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) проверит метрополитен Петербурга 23 августа. Тестирование пройдет на всех станциях.

Как сообщили «Фонтанке» 21 августа в пресс-службе подземки, проверка займет всего десять минут и начнется с речевого сообщения о начале тестирования. Вещание по громкой связи продлится с 11.30 до 11.40.

Последний раз готовность системы проверяли к Кубку Конфедераций, но только на четырех станциях метро — «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Старая деревня».

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