На станциях петербургского метро проверят систему оповещения
Работу автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) проверит метрополитен Петербурга 23 августа. Тестирование пройдет на всех станциях.
Работу автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) проверит метрополитен Петербурга 23 августа. Тестирование пройдет на всех станциях.
Как сообщили «Фонтанке» 21 августа в
Последний раз готовность системы проверяли к Кубку Конфедераций, но только на четырех станциях метро — «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Старая деревня».