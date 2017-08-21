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15:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

День Государственного флага: программа празднования в Ростове

22 августа Россия будет отмечать День Государственного флага. Эта дата знаменует смену главного символа — в 1991 году трехцветный стяг появился над Белым домом в Москве.

В честь праздника для ростовчан подготовили конкурсы, концерты, выставки, а также различные развлекательные программы. Отметим, еще до праздничного дня — 20 августа — в парке имени Максима Горького молодежные организации традиционно развернули триколор и устроили флешмоб.

Однако, как сообщает сайт администрации донской столицы, основные мероприятия состоятся 22 августа.

Во всех библиотеках образовательных учреждений пройдут тематические выставки «Флаг нашей Родины».

В библиотеке имени Шукшина в 12 часов всех желающих ждут на час информации «Флаг державы — символ славы».

В читальном зале ЦГБ имени Горького состоится Открытый просмотр «Над нами реет флаг России».

В 11 часов ростовчан приглашает детская библиотека имени Пушкина в МБУ парк 1 Мая. Там пройдет беседа «Знамя единства».

БИЦ им. Ломоносова в 11 часов организует виртуальное путешествие «Гордо реет флаг Российский».

Культурно-досуговый центр имени Горького (Большая Садовая, 45) на эстраде парка с 18 часов проведет концерт «День флага».

Парк культуры и отдыха имени Островского с 17 до 18 часов приглашает принять участие в викторине. Также здесь состоится концерт «Символ и гордость России!».

Парк 1 Мая подготовил праздничную программу: с 15 часов начнется концерт «Россия, Родина моя!», также будут задействованы художественные площадки и площадки аква-грима.

В парке Дружба посетителей ждет концертная программа «Мы — патриоты великой России». Начало в 17 часов. В парке имени Октября также пройдет концерт — «Флаг моей России». Начало в 18 часов.

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