День Государственного флага: программа празднования в Ростове
22 августа Россия будет отмечать День Государственного флага. Эта дата знаменует смену главного символа — в 1991 году трехцветный стяг появился над Белым домом в Москве.
22 августа Россия будет отмечать День Государственного флага. Эта дата знаменует смену главного символа — в 1991 году трехцветный стяг появился над Белым домом в Москве.
В честь праздника для ростовчан подготовили конкурсы, концерты, выставки, а также различные развлекательные программы. Отметим, еще до праздничного дня — 20 августа — в парке имени Максима Горького молодежные организации традиционно развернули триколор и устроили флешмоб.
Однако, как сообщает сайт администрации донской столицы, основные мероприятия состоятся 22 августа.
Во всех библиотеках образовательных учреждений пройдут тематические выставки «Флаг нашей Родины».
В библиотеке имени Шукшина в 12 часов всех желающих ждут на час информации «Флаг державы — символ славы».
В читальном зале ЦГБ имени Горького состоится Открытый просмотр «Над нами реет флаг России».
В 11 часов ростовчан приглашает детская библиотека имени Пушкина в МБУ парк 1 Мая. Там пройдет беседа «Знамя единства».
БИЦ им. Ломоносова в 11 часов организует виртуальное путешествие «Гордо реет флаг Российский».
Парк культуры и отдыха имени Островского с 17 до 18 часов приглашает принять участие в викторине. Также здесь состоится концерт «Символ и гордость России!».
Парк 1 Мая подготовил праздничную программу: с 15 часов начнется концерт «Россия, Родина моя!», также будут задействованы художественные площадки и площадки
В парке Дружба посетителей ждет концертная программа «Мы — патриоты великой России». Начало в 17 часов. В парке имени Октября также пройдет концерт — «Флаг моей России». Начало в 18 часов.