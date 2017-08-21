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15:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане стартовал конкурс на премию Президента РТ за развитие институтов гражданского общества

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане стартовал конкурс на соискание премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Об этом сообщил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Источник: ИА Татар-информ

«Эта премия — единственная в России, тем ценнее она для общественников», — подчеркнул спикер.

По его словам, выдвижение соискателя премии проводится некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории республики, общественными советами при исполнительных органах государственной власти Татарстана, общественными советами, созданными в муниципальных образованиях.

Фомин напомнил, что в 2015 году был зарегистрирован 81 участник, в 2016 году — более 120. «Надеемся, что в этом году количество заявок не будет меньше», — сказал он.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 сентября в аппарате Общественной палаты РТ.

Премия присуждается гражданам России, социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, за научные исследования в области гражданского общества, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие новизной и оригинальностью. Также премия вручается гражданам РФ за значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане.

Спикер отметил, что две премии по 250 тыс. рублей получат граждане и три премии по 400 тыс. рублей — общественные организации.

«Премия вручается за конкретные дела, которые принесли пользу республике», — заметил первый лауреат премии, руководитель фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

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