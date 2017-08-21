В Воронежской области благоустроят 147 дворов до 2018 года

Источник: РИА "Воронеж"

В 2017 году в 12 районах Воронежской области пройдет благоустройство 147 дворов и 19 видовых мест. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Благоустройство начали во всех муниципальных районах, сообщила пресс-служба управления ЖКХ и энергетики в понедельник, 21 августа.

На реализацию приоритетного проекта российским регионам в 2017 году выделили 25 млрд рублей. Воронежская область получила почти 444 млн рублей. Проект рассчитан на 2017−2022 годы. В 2017 году на благоустройство дворов многоквартирных домов в регионе направили 296 млн рублей, посещаемых территорий общего пользования — 148 млн рублей. На создание, восстановление и реконструкцию системы водоснабжения сельских населенных пунктов пойдет еще 125 млн рублей.

Проект предусматривает участие жильцов в принятии решений по отбору территорий для благоустройства. Кроме того, население участвует в разработке проектов благоустройства и дизайн-проектов.

Контекст

В 2017 году комиссия рассмотрела 266 предложений от воронежцев о благоустройстве дворов и выбрала 125 территорий, которые нуждаются в нем больше остальных. Работы профинансируют на 245 млн рублей. Самую большую сумму на приведение дворов в порядок получил Коминтерновский район (48 млн рублей), самую маленькую — Железнодорожный (менее 35 млн рублей). Исполнение программы и расходование средств контролирует специальная межведомственная рабочая группа, в которую входят представители общественности и эксперты Общероссийского народного фронта. Все работы по благоустройству дворов должны быть завершены к 1 октября.