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10:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус сорвал джек-пот в 2,4 млн долларов в онлайн-игре

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус сорвал джек-пот в $2,4 млн в онлайн-игре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт онлайн-казино PokerStars.

Источник: БЕЛТА

Рекордная сумма в $2 439 369 была выиграна белорусом 26 июля. Победитель зарегистрировался в игре за три дня до того, как сорвал джек-пот в игре Millionaires Island.

Как отметил белорус, комментируя свою удачу, у него было чувство, что действительно сможет выиграть. В момент выигрыша рядом находилась его девушка, которая не сразу поверила в удачу и подумала, что это шутка.

Выигрыш белоруса — самая большая сумма, которую когда-либо выплачивали в игре Millionaires Island в этом онлайн-казино.

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