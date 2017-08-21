Белорус сорвал джек-пот в 2,4 млн долларов в онлайн-игре

Рекордная сумма в $2 439 369 была выиграна белорусом 26 июля. Победитель зарегистрировался в игре за три дня до того, как сорвал джек-пот в игре Millionaires Island.

Как отметил белорус, комментируя свою удачу, у него было чувство, что действительно сможет выиграть. В момент выигрыша рядом находилась его девушка, которая не сразу поверила в удачу и подумала, что это шутка.