В Кемерове задержан водитель грузовика, сбивший насмерть женщину

Как сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД Кузбасса, авария произошла 20 августа около 22:00 часов в Тяжинском районе на 495 км автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель, находившийся за рулем фуры «Scania», сбил женщину и скрылся с места аварии. Но сотрудники ГИБДД остановили его спустя несколько часов на въезде в Кемерово. На машине были повреждения, характерные для наезда на пешехода. Сперва водитель отрицал свою вину, но после сознался. Когда он ехал по дороге из Красноярска в Новосибирск, шел дождь. Его слепили фары встречных машин. В какой-то момент он услышал звук сильного удара, но испугавшись, решил не останавливаться.