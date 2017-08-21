В Кемерове задержан водитель грузовика, сбивший насмерть женщину
Мужчина уехал с места аварии, даже не остановившись.
Мужчина уехал с места аварии, даже не остановившись.
В областной столице задержали водителя грузовика «Scania», насмерть сбившего женщину.
Как сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД Кузбасса, авария произошла 20 августа около 22:00 часов в Тяжинском районе на 495 км автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель, находившийся за рулем фуры «Scania», сбил женщину и скрылся с места аварии. Но сотрудники ГИБДД остановили его спустя несколько часов на въезде в Кемерово. На машине были повреждения, характерные для наезда на пешехода. Сперва водитель отрицал свою вину, но после сознался. Когда он ехал по дороге из Красноярска в Новосибирск, шел дождь. Его слепили фары встречных машин. В
Сотрудники полиции выяснили, что ранее мужчину привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. На водителя были составлены административные материалы, ему может грозить арест на срок до 15 суток, либо еще одно лишение прав. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.