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10:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове задержан водитель грузовика, сбивший насмерть женщину

Мужчина уехал с места аварии, даже не остановившись.

В областной столице задержали водителя грузовика «Scania», насмерть сбившего женщину.

Как сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД Кузбасса, авария произошла 20 августа около 22:00 часов в Тяжинском районе на 495 км автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель, находившийся за рулем фуры «Scania», сбил женщину и скрылся с места аварии. Но сотрудники ГИБДД остановили его спустя несколько часов на въезде в Кемерово. На машине были повреждения, характерные для наезда на пешехода. Сперва водитель отрицал свою вину, но после сознался. Когда он ехал по дороге из Красноярска в Новосибирск, шел дождь. Его слепили фары встречных машин. В какой-то момент он услышал звук сильного удара, но испугавшись, решил не останавливаться.

Сотрудники полиции выяснили, что ранее мужчину привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. На водителя были составлены административные материалы, ему может грозить арест на срок до 15 суток, либо еще одно лишение прав. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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