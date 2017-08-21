Приморье вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
В амфитеатре Спортивной набережной Владивостока зрители бесплатно посмотрят фильмы, лидирующие в прокате.
В амфитеатре Спортивной набережной Владивостока зрители бесплатно посмотрят фильмы, лидирующие в прокате.
В ближайшее воскресенье Приморье уже второй раз присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». О первой подобной акции РИА «Восток-Медиа» рассказывало год назад. Тогда публике представили три отечественные картины: «Легенда № 17», «Батальонъ» и анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В этом году будет показано 4 отечественных фильма, лидирующих в прокате кинотеатров страны.
Как сообщает краевая
Вторым фильмом будет комедия «Кухня. Последняя битва» — продолжение шестого сезона сериала «Кухня» и завершение всей истории про шефа Виктора Баринова и его команду. Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основании популярного ситкома.
Третья картина — зрелищная военная драма «28 панфиловцев» — повествует о событиях Великой Отечественной, а именно — о военных буднях бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова.
Завершает список кинокартин приключенческий триллер «Время первых». В его основе — реальная история первого выхода человека в открытый космос. Как известно, его совершил советский космонавт Алексей Леонов с корабля «Восход-2».
Все кинопоказы в уличном кинотеатре будут бесплатными для зрителей. Всероссийская акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино — профессиональному празднику кинематографистов и любителей кинематографа, который отмечается ежегодно 27 августа.