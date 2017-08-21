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12:15 (мск), источник: Восток Медиа

Приморье вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

В амфитеатре Спортивной набережной Владивостока зрители бесплатно посмотрят фильмы, лидирующие в прокате.

В ближайшее воскресенье Приморье уже второй раз присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». О первой подобной акции РИА «Восток-Медиа» рассказывало год назад. Тогда публике представили три отечественные картины: «Легенда № 17», «Батальонъ» и анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В этом году будет показано 4 отечественных фильма, лидирующих в прокате кинотеатров страны.

Как сообщает краевая пресс-служба, кинотеатр под открытым небом начнёт свою работу в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока с 20:00 27 августа. Первым фильмом станет анимационный «Снежная королева-3: Огонь и лёд». Андерсеновская сказка получила продолжение в интерпретации российских мультипликаторов: повзрослевшие Кай и Герда пускаются в новые приключения.

Вторым фильмом будет комедия «Кухня. Последняя битва» — продолжение шестого сезона сериала «Кухня» и завершение всей истории про шефа Виктора Баринова и его команду. Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основании популярного ситкома.

Третья картина — зрелищная военная драма «28 панфиловцев» — повествует о событиях Великой Отечественной, а именно — о военных буднях бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова.

Завершает список кинокартин приключенческий триллер «Время первых». В его основе — реальная история первого выхода человека в открытый космос. Как известно, его совершил советский космонавт Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

Все кинопоказы в уличном кинотеатре будут бесплатными для зрителей. Всероссийская акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино — профессиональному празднику кинематографистов и любителей кинематографа, который отмечается ежегодно 27 августа.

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