Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за надвигающегося циклона
В четверг, 24 августа, ожидаются сильные дожди с грозами, которые могут вызвать новую волну паводков.
В четверг, 24 августа, ожидаются сильные дожди с грозами, которые могут вызвать новую волну паводков.
Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.
Дожди могут вызвать новые паводки, ожидается подъем уровня воды в реках до 0,5 — 1,5 или 1 — 3 метров. Это вызовет подтопление прилегающих к рекам территорий, хозяйственных объектов, перемыв отдельных участков автодорог и повреждение мостов.
В связи с ухудшением погодных условий в Заливе Петра Великого и в районе моря от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидается высота волн 2,5 — 3,5 м, в бухтах побережья — сильный накат.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна.
По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни.
Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.