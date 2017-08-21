Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за надвигающегося циклона

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Из-за надвигающегося на Приморье циклона в Приморье объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, стихия обрушится на край 24 августа. Сильные дожди (с количеством осадков 15−49 мм за 12 часов) пройдут ночью на юге Приморья, а днем — на севере. Дожди будут сопровождаться локальными грозами и кратковременным усилением ветра до 12−17 м/с. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, количество выпавших осадков может достичь 20−60 мм.

Дожди могут вызвать новые паводки, ожидается подъем уровня воды в реках до 0,5 — 1,5 или 1 — 3 метров. Это вызовет подтопление прилегающих к рекам территорий, хозяйственных объектов, перемыв отдельных участков автодорог и повреждение мостов.

В связи с ухудшением погодных условий в Заливе Петра Великого и в районе моря от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидается высота волн 2,5 — 3,5 м, в бухтах побережья — сильный накат.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна.

По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни.