Хабаровский аспирант получил 200 тысяч рублей на новые станки и 3D-принтер

Аспирант из дальневосточной столицы Александр Холодилов получил грант на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов». Ему выделили 200 тысяч рублей для создания студенческого научного конструкторского бюро. Оно появится на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения и поможет будущим специалистам изучить трёхмерную печать. Для молодёжи приобретут новое оборудование, в том числе 3D-принтер.

«На 200 тысяч рублей мы закупим фрезерные станки с ЧПУ (числовым программным управлением — прим. ред.), а также 3D-принтер. Студенты смогут освоить это оборудование в рамках занятий, на своеобразном кружке по интересам. Будем привлекать и школьников. Помещение у нас уже есть», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» аспирант кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» ДВГУПС, преподаватель Александр Холодилов.

Чтобы представить свою идею на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов», аспиранту потребовалось пройти отборочный этап. Он отправил заявку на участие в «Конвейере проектов», а затем его ждала очная защита перед экспертами.

«Сначала я презентовал проект, а затем мне задавали вопросы. Спрашивали про охват — мы планируем привлечь около трёх тысяч человек за год. Также спросили про то, на что будут потрачены деньги гранта», — сообщил Александр Холодилов.