Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Интимную гигиену признали травмоопасной
Эксперты назвали сигналом появление Путина с Медведевым в Крыму
Военным разрешили изымать земли у граждан
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
12:21 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский аспирант получил 200 тысяч рублей на новые станки и 3D-принтер

Александр Холодилов выиграл грант на форуме «Территория смыслов».

Аспирант из дальневосточной столицы Александр Холодилов получил грант на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов». Ему выделили 200 тысяч рублей для создания студенческого научного конструкторского бюро. Оно появится на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения и поможет будущим специалистам изучить трёхмерную печать. Для молодёжи приобретут новое оборудование, в том числе 3D-принтер.

«На 200 тысяч рублей мы закупим фрезерные станки с ЧПУ (числовым программным управлением — прим. ред.), а также 3D-принтер. Студенты смогут освоить это оборудование в рамках занятий, на своеобразном кружке по интересам. Будем привлекать и школьников. Помещение у нас уже есть», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» аспирант кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» ДВГУПС, преподаватель Александр Холодилов.

Чтобы представить свою идею на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов», аспиранту потребовалось пройти отборочный этап. Он отправил заявку на участие в «Конвейере проектов», а затем его ждала очная защита перед экспертами.

«Сначала я презентовал проект, а затем мне задавали вопросы. Спрашивали про охват — мы планируем привлечь около трёх тысяч человек за год. Также спросили про то, на что будут потрачены деньги гранта», — сообщил Александр Холодилов.

Реализацией проекта займутся студенты и молодые преподаватели ДВГУПС, а также программисты вычислительного центра ДВО РАН. Команда уже занималась организацией соревновательных площадок на соревновании профессиональных компетенций WorldSkills Russia, подобное состязание среди школьников JuniorSkills в Хабаровске и проведением мастер-классов по 3D-графике и 3D-моделированию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв взывает о помощи к президенту Путину
В Хабаровске в уличном бою забили до смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь