Во Владивостоке магазин не прошел проверку «Народного контроля»

Как рассказали активисты партийного проекта «Единой России», 18 августа они стали очевидцами вопиющего нарушения законодательства РФ — продажи спиртных напитков в магазине, не получившем лицензию на данный вид деятельности. Деятельные активисты вызвали сотрудника полиции в магазин по адресу проспект Красного Знамени 164а.

Активисты отметили, что на вопросы стража правопорядка продавец отвечала уклончиво, а также полностью отрицала факт продажи спиртного, несмотря на предоставленный активистами чек. Прибывший на место владелец магазина лицензию на торговлю алкогольными напитками предоставить не смог.

Теперь вся алкогольная продукция будет изъята, а хозяина торговой точки привлекут к административной ответственности.

Напомним, что главная цель «Народного контроля» — защита прав потребителей в сфере ценообразования и качества предложенной на рынке продукции.

Каждый желающий может сообщить о нарушениях в общественную приемную партии «Единая Россия» по телефону 8 (929) 428−93−94 .