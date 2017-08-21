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12:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке магазин не прошел проверку «Народного контроля»

Во Владивостоке активисты «Народного контроля» выявили торговую точку, в которой продают спиртные напитки без официального разрешения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Как рассказали активисты партийного проекта «Единой России», 18 августа они стали очевидцами вопиющего нарушения законодательства РФ — продажи спиртных напитков в магазине, не получившем лицензию на данный вид деятельности. Деятельные активисты вызвали сотрудника полиции в магазин по адресу проспект Красного Знамени 164а.

Активисты отметили, что на вопросы стража правопорядка продавец отвечала уклончиво, а также полностью отрицала факт продажи спиртного, несмотря на предоставленный активистами чек. Прибывший на место владелец магазина лицензию на торговлю алкогольными напитками предоставить не смог.

Теперь вся алкогольная продукция будет изъята, а хозяина торговой точки привлекут к административной ответственности.

Напомним, что главная цель «Народного контроля» — защита прав потребителей в сфере ценообразования и качества предложенной на рынке продукции.

Каждый желающий может сообщить о нарушениях в общественную приемную партии «Единая Россия» по телефону 8 (929) 428−93−94.

Виктор Бруевич.

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