Юрий Шевчук обругал критиков Эллы Памфиловой

Мы познакомились во время войны в Чечне, Элла Памфилова тогда занималась спасением пленных. Я ее уважаю за то, что она с душой ко всему этому отнеслась, со всей человечностью, это было непросто в те тяжелейшие времена.

Музыкант добавил, что «не слушает грязь, которая часто льется на хороших людей», а его личное отношение к Памфиловой никогда не изменится. «Я убежден, что на войне человек раскрывается абсолютно. Если он подлец, то на войне он в тысячу раз больший подлец, чем в обычной мирной жизни. Элла Памфилова себя показала, как очень приличный, порядочный и душевный человек. Поэтому все, что говорит против нее это мудачье, простите меня за грубые слова, это все меня не переубедит», — подчеркнул он.