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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Юрий Шевчук обругал критиков Эллы Памфиловой

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук встал на защиту главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Он назвал грязью критику в ее адрес со стороны политиков и заверил, что его личное отношение никогда не изменится. «Я убежден, что на войне человек раскрывается абсолютно», — подчеркнул рокер, познакомившийся с Памфиловой в Чечне.

Источник: РИА "Новости"

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук встал на защиту главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Он назвал грязью критику в ее адрес со стороны политиков, передает Национальная служба новостей (НСН) в понедельник, 21 августа.

Мы познакомились во время войны в Чечне, Элла Памфилова тогда занималась спасением пленных. Я ее уважаю за то, что она с душой ко всему этому отнеслась, со всей человечностью, это было непросто в те тяжелейшие времена.
Юрий Шевчук
музыкант, лидер группы ДДТ

Музыкант добавил, что «не слушает грязь, которая часто льется на хороших людей», а его личное отношение к Памфиловой никогда не изменится. «Я убежден, что на войне человек раскрывается абсолютно. Если он подлец, то на войне он в тысячу раз больший подлец, чем в обычной мирной жизни. Элла Памфилова себя показала, как очень приличный, порядочный и душевный человек. Поэтому все, что говорит против нее это мудачье, простите меня за грубые слова, это все меня не переубедит», — подчеркнул он.

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Памфилова была избрана главной ЦИК в марте 2016 года. В начале 2000-х работала в Общественной независимой комиссии по расследованию правонарушений и защите прав человека на Северном Кавказе.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Виктор Гущин
Никакие Избиркомы на дух не переношу как и всю ту систему, которой они порождены... Долой демократию! Да здравствует анархия!
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