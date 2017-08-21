Детским садом № 20 Владивостока займётся прокуратура

Детский сад № 20 краевой столицы в очередной раз становится объектом резонансных событий — на этот раз недовольные руководством родители решили пойти до конца. В редакцию РИА «Восток-Медиа» они прислали фотографии и видео, а также копию заявления в прокуратуру, под которым подписались 14 матерей.

Так, одна из мам, чей ребёнок посещает «Солнечные лучики» в посёлке Трудовое, сфотографировала и засняла на видео детские кроватки.

Качество мебели, судя по высланным материалам, оставляет желать лучшего.

Кроме того, сразу 14 родителей оставили свои подписи под коллективным обращением прокурору Советского района Владивостока Антону Каплунову. В тексте говорится по меньшей мере о 5,5 тысячи рублей, которые родителей обязывали сдавать на нужды детского учреждения. Кроме того, родители заявляют — они оплачивали буквально каждую статью расходов детсада, кроме разве что зарплат сотрудников. От штукатурки и кроватей до канцелярии и игрушек. Также в тексте вновь фигурируют тараканы, существование которых в прошлый раз опровергла администрация города и сама заведующая садиком Елена Цыбина.

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В числе главных целей коллективного заявления — выяснить, на какие цели производится финансирование сада и делает ли руководство детсада заявки на замену износившейся мебели. Стоит отметить, что к письму родительницы приложили документы, из которых можно сделать выводы о стоимости приобретённых за счёт семей материальных благ.

«Я воспитываю ребёнка одна и о том, что в садике поборы, была наслышана. Но не думала, что такие суммы, пока не повела туда свою дочь. Когда мы ещё ходили в младшую группу, всех родителей, и меня, предупреждали, что нужно сдать по 10 000 рублей. Сразу я смогла сдать лишь часть денег — и позже мне позвонил воспитатель, сказав, что я должна ещё 5500 и потому группу, в которую мы хотели пойти, уже заняли. Предложили выбрать две другие — в каждой из которых сборы также составляют по 10 000 рублей. В результате — в той группе, в которую я сдавала деньги ремонт на высоте, но нам туда нельзя, “мы не досдали”. А в другой группе я уже успела сдать 7150 рублей, и всё “в процессе”. Насчёт тараканов, поверьте, они в садике есть — хоть они их и травят», — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» одна из мам, Валерия Полехина.

Другая мать, Анастасия Цапкова, также не отрицает факт существования в саду усатых насекомых. Сама Анастасия утверждает, что все поборы перечислялись на некую специальную банковскую карточку родительского комитета. «Не скажу, что в дневное время тараканов много, но я как-то видела, что нянечка поставила пакет с мусором у выхода и из-под кабинок и лавок тут же понабежали насекомые», — отметила собеседница.