На 16% больше налогов собрали в Иркутской области за полгода

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В итоге профицит бюджета составил, по данным на 1 июля, 7 млрд 567 млн рублей. Более 72% расходов — социальная сфера (образование, здравоохранение, социальная политика, культура, физкультура и спорт).

В регионе сохраняется положительная динамика роста промышленного производства. Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, наибольший вклад внесло развитие обрабатывающих производств, в частности обработка древесины (118,4%), производство нефтепродуктов (110,9%), химических веществ (190,6%), лекарственных средств (122,3%), а также производства машин и оборудования (в три раза). Кроме того, объем добычи полезных ископаемых увеличился на 5,7%.

Как сообщили в министерстве экономического развития, с начала 2017 года заключено 20 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между правительством и компаниями с общим объёмом финансирования социальных мероприятий в рамках соглашений на один млрд рублей и объемом договоренностей по уплате налоговых платежей на 18,5 млрд рублей. Соглашения заключены с такими крупными организациями, как ОАО Группа «ИЛИМ», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Высочайший», ЗАО «ЛДК «Игирма», АО «Труд», ОАО «Иркутсккабель», Т2 Мобайл и рядом предприятий сельхозтоваропроизводителей.

В стадии согласования и подписания находятся соглашения с ПАО «Полюс», ПАО «Сбербанк России» (Байкальский банк Сбербанка России), ООО «Леруа Мерлен Восток» и ООО Холдинговая Компания «Новолекс», в рамках которых также будут зафиксированы налоговые поступления на сумму порядка 4,3 млрд рублей и социальные обязательства предприятий в размере 105 млн рублей. Ведётся работа по заключению соглашений с ООО «Эн+ Менеджмент», ООО ФСК «Дом-строй».

Иркутская область занимает первое место в России по объему заготовленной древесины. За первое полугодие 2017 года это 13 955,7 тысяч кубометров. Индекс промышленного производства составил 118,4% по обработке древесины и производству изделий из дерева. Налоговые поступления в бюджет региона от предприятий ЛПК за первое полугодие составили 3,2 млрд рублей, что в 1,6 раза выше по отношению к аналогичному периоду 2016 года и в два раза выше по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-июне, по предварительной оценке, составил 15 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем годом ранее.