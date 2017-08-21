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16:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

К новому учебному году в Татарстане откроются четыре новые школы

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). К новому учебному году в Татарстане откроются четыре новых общеобразовательных учреждения. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» заявил начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Источник: ИА Татар-информ

«К 1 сентября в Татарстане откроют свои двери четыре новые школы: в Высокой Горе на 500 мест, в Набережных Челнах на 1224 места, а также две школы в Казани — по улице 2-я Азинская на 1224 места и в микрорайоне “Седьмое небо” также на 1224 места. На сегодняшний момент все школы готовы, ведутся отделочные работы. Никаких рисков того, что эти четыре школы к началу учебного года не откроются, нет», — подчеркнул Насыров.

В настоящее время в Татарстане ведется строительство 11 новых общеобразовательных учреждений. Помимо четырех вышеназванных школ это еще семь: по одной — в Алькеевском, Арском, Черемшанском, Агрызском, Ютазинском районах и две — в Казани. Они будут введены в строй к концу 2017 года либо в 2018-м.

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