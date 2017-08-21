К новому учебному году в Татарстане откроются четыре новые школы

«К 1 сентября в Татарстане откроют свои двери четыре новые школы: в Высокой Горе на 500 мест, в Набережных Челнах на 1224 места, а также две школы в Казани — по улице 2-я Азинская на 1224 места и в микрорайоне “Седьмое небо” также на 1224 места. На сегодняшний момент все школы готовы, ведутся отделочные работы. Никаких рисков того, что эти четыре школы к началу учебного года не откроются, нет», — подчеркнул Насыров.