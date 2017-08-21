Завезенная с растениями для Олимпиады в Сочи бабочка уничтожила самшитовые леса

Уничтожение вида началось еще в 2012 году. Тогда при подготовке к Олимпиаде на особо охраняемых территориях возводили необходимую для международного мероприятия инфраструктуру, рассказал директор «WWF России» Игорь Честин. При строительстве дороги на Красную Поляну было вырублено 23 гектара самшита. В качестве компенсации ущерба в тот же год в олимпийской деревне высадили другой вид этого растения — шарообразный самшит вечнозеленый. Организаторы подчеркивали, что саженцы взяли из питомника в Италии.

Саженцы осматривала научный сотрудник Сочинского нацпарка Наталья Ширяева. Она заметила на них зеленых гусениц с темными полосками на спине, это была бабочка огневка — вредитель из Азии. Несмотря на то, что вредитель уже заразил многие самшитовые участки в Европе и Азии, в России огневка не встречалась. В нацпарке сообщили об обнаружении бабочки и предписали сжечь саженцы. Однако их только обработали инсектицидом и высадили в природу. Как сообщал «Югополис», позже глава Минприроды Сергей Донской говорил, что в министерстве не исключают, что вредителя могли занести в Россию умышленно. Он просил Генпрокуратуру установить причастных к попаданию самшитовой огневки в Россию. Реакция Генпрокуратуры на это обращение неизвестна.

Читайте также Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернете

В следующем году самшит стал засыхать в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре и в Грозном. Летом 2014 года вымерла Хостинская тисо-самшитовая роща на Кавказе. В 2015 году бабочки перелетели через Кавказский хребет, к самшитникам Адыгеи. Они уничтожили 500-летний памятник природы «Массив самшита колхидского» и попали на территорию Грузии и Абхазии, где также произрастает редкий вид.

Как отмечают в природоохранной организации «НАБУ-Кавказ», сейчас в России осталось только четыре участка краснокнижного самшита колхидского. Три из них произрастают в Адыгее на площади 4,5 гектаров, один — узкой полосой площадью в гектар растет в Краснодарском крае.

Заместитель главы Минприроды Краснодарского края Дмитрий Медянцев говорит, что в регионе собираются создать питомник, в котором сохранят генный материал растения. Когда экологам удастся вывести бабочку огневку, самшит смогут снова высадить в России. Однако заведующий лабораторией защиты леса ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко считает, что сохранение самшита в резерватах не исправит ситуацию, поскольку самшит растет медленно. По его словам, за 70 лет дерево может вырасти только до трех метров, сообщает «Дождь».