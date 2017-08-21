Один из городов Приморья может замёрзнуть зимой

«Трубы есть, но приступить к земляным работам мы не можем, поскольку был создан прецедент: нет договора на асфальтовое покрытие — значит, нет и разрешения их проводить, — заявил Александр Утенко. — На ремонт в Дальнегорском районе было выделено 14 миллионов рублей, из них только полтора — на асфальтирование. Мы уже выполнили программу на 6 миллионов».

Главный инженер «Примтеплоэнерго» добавил, что работы по замене теплосетей в районе улицыВатутина и магазина «Домотехника» застопорились, поскольку некоторые частные собственники не разрешают их проводить. Что же касается подготовки котельных, то они на данный момент законсервированы, а сам ремонт начнётся 1 сентября.

По состоянию на середину августа коммунальные компании округа промыли всего 214 многоквартирных домов из 282 запланированных, то есть небольшие отставания от графика есть.

Сложности к подготовке к зиме будут и у тех, кто пользуется печным отоплением. С 17 января 2017 года заказать дрова можно только по интернету. В Дальнегорске в частном секторе проживают в основном люди преклонного возраста, для которых подать заявку на заготовку дров на интернет-портале gosuslugi.ru не представляется возможным.