Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Интимную гигиену признали травмоопасной
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
12:05 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье в «Кроссе нации» примут участие больше 14 тыс. человек

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт 16 сентября. В.

В Пермском крае старт забегу будет одновременно дан в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Ожидается, что в самом массовом пробеге примут участие более 14 тыс. человек.

В Перми старт будет дан на Комсомольском проспекте перед Пермским городским дворцом культуры им. А. Г. Солдатова (Комсомольский пр.79). Маршрут забега будет проходить по Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная стороны), на участке от ул. Белинского до ул. Чкалова. По традиции «Кросс нации» стартует в полдень, на время пробега будут перекрыты улицы, по которым побегут участники.

Для каждой возрастной группы предусмотрены отдельные дистанции. Так, один километр могут пробежать все желающие, два километра побегут девочки и мальчики 2008 года рождения и младше. Юноши и девушки старше 1998 года рождения, а также взрослые спортсмены побегут четыре километра.

Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии медицинской справки, бегуны в возрасте 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи участника, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Регистрация участников начнётся 11 сентября. С 11 по 15 сентября можно зарегистрироваться во Дворце спорта «Орленок» или на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края www.sport.permkrai.ru.

16 сентября, в день проведения «Кросса нации», можно будет пройти регистрацию в ДК имени Солдатова с 9 до 11.30.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Закон сохранения силы
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь