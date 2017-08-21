В Прикамье в «Кроссе нации» примут участие больше 14 тыс. человек

В Пермском крае старт забегу будет одновременно дан в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Ожидается, что в самом массовом пробеге примут участие более 14 тыс. человек.

В Перми старт будет дан на Комсомольском проспекте перед Пермским городским дворцом культуры им. А. Г. Солдатова (Комсомольский пр.79). Маршрут забега будет проходить по Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная стороны), на участке от ул. Белинского до ул. Чкалова. По традиции «Кросс нации» стартует в полдень, на время пробега будут перекрыты улицы, по которым побегут участники.

Для каждой возрастной группы предусмотрены отдельные дистанции. Так, один километр могут пробежать все желающие, два километра побегут девочки и мальчики 2008 года рождения и младше. Юноши и девушки старше 1998 года рождения, а также взрослые спортсмены побегут четыре километра.

Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии медицинской справки, бегуны в возрасте 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи участника, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Регистрация участников начнётся 11 сентября. С 11 по 15 сентября можно зарегистрироваться во Дворце спорта «Орленок» или на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края www.sport.permkrai.ru.

16 сентября, в день проведения «Кросса нации», можно будет пройти регистрацию в ДК имени Солдатова с 9 до 11.30.