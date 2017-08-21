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11:59 (мск), источник: Интерфакс

Жители Екатеринбурга прочитают стихи о Родине в День флага

Екатеринбург. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Несколько акций пройдет в Екатеринбурге в День государственного флага РФ 22 августа, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Так, состоится построение членов казачьих обществ региона, волонтеров из областного медицинского колледжа и из Всероссийского студенческого корпуса спасателей на площади Труда.

В Историческом сквере состоится акция «Открытый микрофон». Стихи на тему «Моя Родина — Россия» будут читать члены регионального отделения «Молодой гвардии», а также все желающие.

Кроме того, в центре Екатеринбурга волонтеры будут вручать прохожим ленточки-триколоры и листовки с напоминанием о выборах 10 сентября.

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