Жители Екатеринбурга прочитают стихи о Родине в День флага

Так, состоится построение членов казачьих обществ региона, волонтеров из областного медицинского колледжа и из Всероссийского студенческого корпуса спасателей на площади Труда.

В Историческом сквере состоится акция «Открытый микрофон». Стихи на тему «Моя Родина — Россия» будут читать члены регионального отделения «Молодой гвардии», а также все желающие.