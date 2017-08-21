Инспекторы по ошибке проверили музей на Байкале
При этом музей просил проверить гостиницу.
При этом музей просил проверить гостиницу.
Сотрудники мэрии Листвянки ошибочно проверили на целевое использование земли музей в поселке Листвянка Иркутского района
При составлении жалобы, в которой указано о том, что в Листвянке осуществляется массовый завоз китайских туристов была допущена ошибка — указали адрес не гостиницы, а как
—Проверка состоялась
Ситуация с китайскими туристами образовалась в 2017 году. Гостиница находится прямо напротив музея, парковки не имеет. В итоге огромные автобусы останавливаются прямо на дороге, учитывая, что на проезжей части сейчас активное движение, становится достаточно тесно. Практически у ворот каждого соседа стоит Ikarus. Жители открывают калитку и упираются в общественный транспорт.
— Также проблема заключается в том, что сами туристы из Китая не умеют себя правильно вести. Они из любопытства толпами лезут через забор к нам, местным жителям, тем самым отравляя нам повседневные будни. Сейчас владелец гостиницы установил дополнительный забор, однако от этого любопытство иностранцев только усилилось, — отметила Оксана Токмакова.
По данным администрации Иркутского района, жалоба поступила в рамках муниципального земельного контроля. Необходимо было проверить, используется ли земельный участок по назначению или нет. Инспекторы съездили и провели проверку. Однако в жалобе было написано про туристов из Китая. Адрес перепутали в связи с тем, что иностранные граждане находились напротив.