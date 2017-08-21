Инспекторы по ошибке проверили музей на Байкале

Сотрудники мэрии Листвянки ошибочно проверили на целевое использование земли музей в поселке Листвянка Иркутского района 15—16 августа . Однако проверить должны были гостиницу, расположенную напротив дома, в котором находится музей, отметила владелица учреждения Оксана Токмакова. Именно от нее и исходила инициатива самой проверки. Предприниматель живет в доме, и ей ежедневно доставляют многочисленные неудобства автобусы с толпами китайских туристов, которые в связи с отсутствием парковки останавливаются на единственной дороге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

При составлении жалобы, в которой указано о том, что в Листвянке осуществляется массовый завоз китайских туристов была допущена ошибка — указали адрес не гостиницы, а как раз-таки музея. Однако агентство по туризму Иркутской области, при направлении обращения в администрацию, не соизволило даже ознакомиться с данным документом и выявить, что адрес указан неверный. Отсюда и пошла вся путаница, отметила Оксана Токмакова.

—Проверка состоялась 15—16 августа . На тот момент меня не было дома, инспекторы пришли, сфотографировали и составили акт. Спустя время я попросила предоставить мне жалобу, на основании чего была проверка. Отсюда и выяснилась ошибка. Вышло так, что я попросила о помощи, чтобы проверили гостиницу, а вышло все наоборот, — сообщила Оксана Токмакова.

Ситуация с китайскими туристами образовалась в 2017 году. Гостиница находится прямо напротив музея, парковки не имеет. В итоге огромные автобусы останавливаются прямо на дороге, учитывая, что на проезжей части сейчас активное движение, становится достаточно тесно. Практически у ворот каждого соседа стоит Ikarus. Жители открывают калитку и упираются в общественный транспорт.

— Также проблема заключается в том, что сами туристы из Китая не умеют себя правильно вести. Они из любопытства толпами лезут через забор к нам, местным жителям, тем самым отравляя нам повседневные будни. Сейчас владелец гостиницы установил дополнительный забор, однако от этого любопытство иностранцев только усилилось, — отметила Оксана Токмакова.