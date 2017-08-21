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12:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области 600 школ будут работать в одну смену

В 600 школах Иркутской области учебный процесс будет организован в одну смену. В две смены будут работать 246 школ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 21 августа 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Валентину Перегудову.

«Правительство Иркутской области подготовило и направило в Министерство образования и науки РФ заявку на выделение в 2018 году из федерального бюджета для софинансирования строительства зданий школы № 19 в Иркутске на 1125 мест, школы на 725 мест — в микрорайоне Китой в Ангарске, школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградский в Саянске и школы на 1275 мест в посёлке Маркова Иркутского района. Завершение строительства объектов планируется в течение 2018 года. Ввод их в эксплуатацию позволит значительно сократить численность детей, обучающихся во вторую смену», — подчеркнула глава ведомства.

Планируется, что 1 сентября в школы пойдет более 313,5 тыс. детей, что на 8,5 тыс. ребят больше, чем в 2016 году. Ожидаемая численность первоклассников — 37,7 тыс. детей.

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