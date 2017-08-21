В Иркутской области 600 школ будут работать в одну смену

«Правительство Иркутской области подготовило и направило в Министерство образования и науки РФ заявку на выделение в 2018 году из федерального бюджета для софинансирования строительства зданий школы № 19 в Иркутске на 1125 мест, школы на 725 мест — в микрорайоне Китой в Ангарске, школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградский в Саянске и школы на 1275 мест в посёлке Маркова Иркутского района. Завершение строительства объектов планируется в течение 2018 года. Ввод их в эксплуатацию позволит значительно сократить численность детей, обучающихся во вторую смену», — подчеркнула глава ведомства.