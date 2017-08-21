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12:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сквозное движение транспорта по переулку Гражданскому в Хабаровске временно ограничат

Это связано с подготовкой теплотрассы к предстоящему отопительному сезону.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» информирует хабаровчан о временном ограничении сквозного движения по переулку Гражданскому в краевом центре. В связи с подготовкой теплотрассы к предстоящему отопительному сезону движение всех видов транспорта на этом участке будет прекращено в период с 23 по 30 августа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

За это время силами сотрудников подрядной организации на данном участке будет произведена замена устаревшего лоткового канала (30 метров) и проложено 60 метров нового трубопровода.

«Мы просим автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, — объяснил директор ХТСК Сергей Нехороших. — Проделанная в эти семь дней работа в районе пер. Гражданского в холодное время года позволит исключить возможные перебои с теплоснабжение потребителей, подключенных к тепломагистрали № 25».

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