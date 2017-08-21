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12:10 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму ожидаются ливни с грозами, шторм и похолодание

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму объявлено экстренное предупреждение: во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 22—23 августа в Крыму ожидаются сложные погодные условия: местами сильные ливни (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 23−28 м/с, понижение температуры воздуха на 8−10 градусов», — уточнили в ведомстве.

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