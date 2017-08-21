В Крыму ожидаются ливни с грозами, шторм и похолодание
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму объявлено экстренное предупреждение: во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и штормовой ветер. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму объявлено экстренное предупреждение: во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и штормовой ветер. Об этом сообщает
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением холодного атмосферного фронта