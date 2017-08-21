Усть-Лабинский район стал победителем краевого конкурса на готовность к учебному году

Организатором конкурса стало министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Готовность муниципалитетов к началу учебного года оценивали по нескольким критериям: доступность дошкольного образования, количество создаваемых мест в образовательных организациях, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. Также оценивали качество выполнения органами местного самоуправления отдельных полномочий в области образования, обновление парка автобусов, наличие квалификационных категорий у педагогов.

«Такой конкурс проводится в крае второй год. Но раньше мы не достигали абсолютного лидерства, поэтому эта победа особенно значима», — рассказала заместитель руководителя районного управления образованием Наталья Тимонина.