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12:14 (мск), источник: ЮГА.ру

Усть-Лабинский район стал победителем краевого конкурса на готовность к учебному году

Усть-Лабинский район стал победителем в краевом конкурсе на лучшее муниципальное образование по подготовке к новому учебному году в номинации «Лучший муниципальный район».

Организатором конкурса стало министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Готовность муниципалитетов к началу учебного года оценивали по нескольким критериям: доступность дошкольного образования, количество создаваемых мест в образовательных организациях, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. Также оценивали качество выполнения органами местного самоуправления отдельных полномочий в области образования, обновление парка автобусов, наличие квалификационных категорий у педагогов.

«Такой конкурс проводится в крае второй год. Но раньше мы не достигали абсолютного лидерства, поэтому эта победа особенно значима», — рассказала заместитель руководителя районного управления образованием Наталья Тимонина.

Все 74 общеобразовательные учреждения — 34 средние школы, 3 коррекционные школы, 6 учреждений допобразования, 2 — профобразования и 29 детских садов в районе приняты комиссией без сбоев и нарушений. Во всех учреждениях проведен косметический ремонт, проверены ограждения, система видеонаблюдения и пожарная безопасность, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

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