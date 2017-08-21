В ближайшие дни в Самарской области воздух прогреется до 32 °C
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.
В понедельник, 21 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 25… 30 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.
Во вторник, 22 августа, синоптики также прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 12… 17 °C, днем 27… 32 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.
Аналогичные погодные условия ожидаются и в среду, 23 августа.