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12:20 (мск), источник: Volga News

В ближайшие дни в Самарской области воздух прогреется до 32 °C

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.

Источник: Reuters

В понедельник, 21 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 25… 30 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.

Во вторник, 22 августа, синоптики также прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 12… 17 °C, днем 27… 32 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в среду, 23 августа.

Как легче перенести жару
Источник:©РИА "Новости"
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