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13:06 (мск), источник: Моя Планета

Ученые доказали ответственность генов за нелюбовь к спорту

У одних людей физические упражнения вызывают радость, в то время как другие находят их неприятными и причиняющими боль. Психологи называют это различие «аффективной реакцией на физические упражнения», и теперь ученые из Нидерландов доказали, что наш эмоциональный отклик на занятия спортом зависит от генов.

Эксперты из Амстердамского свободного университета пригласили для эксперимента 115 пар идентичных близнецов с абсолютно одинаковыми генами, 111 пар неидентичных близнецов, гены которых совпадают наполовину, а также еще 35 их братьев и сестер и шесть других родственников в возрасте от 12 до 25 лет.

Участникам эксперимента предстояло провести разминку, 20 минут «прокатиться» на велотренажере, 20 минут на небольшой скорости пробежать по беговой дорожке и совершить одно интенсивное упражнение, пишет Research Digest.

Во время занятий участники оценивали, как они чувствуют себя по шкале от «очень плохого» до «очень хорошо». Из этих ответов исследователи установили эмоциональный отклик испытуемых на упражнения. Эксперты также спросили участников, как часто они занимаются спортом в повседневной жизни.

Согласно результатам исследования, описанным в журнале «Психология спорта и физических упражнений» (Psychology of Sport and Exercise), наследуемые нами гены оказывают сильное влияние на аффективную реакцию на физические упражнения.

Кроме того, эмоциональный отклик на упражнения положительно коррелирует с тем, как часто человек уделяет время спорту: те, кто считают физические нагрузки более приятными, занимаются спортом чаще других. Иными словами, многие гены, влияющие на аффективную реакцию на упражнения, также ответственны за физическую активность людей.

Ученым только предстоит понять, какие именно гены влияют на наше восприятие физических нагрузок. Одним из возможных кандидатов считается ген, который кодирует нейротрофический фактор головного мозга и снижает влияние физических нагрузок на настроение.

Также эксперты уверены, что их работа поможет тщательнее подбирать персональные программы упражнений, направленные на снижение трудоемкости, чтобы сделать занятия спортом максимально приятными.

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