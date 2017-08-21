Омская пекарня заплатит за дискриминацию
Омское хлебопекарное предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискриминацию местной жительницы.
Омское хлебопекарное предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискриминацию местной жительницы.
Руководство заявило омичке, что не примет ее на работу
Возмущенная женщина, посчитав, что это не может стать причиной отказа в трудоустройстве, обратилась в прокуратуру.
— Установлено, что в апреле 2017 года заявительница была направлена Центром занятости населения Ленинского округа Омска для трудоустройства в ОАО «Сибирский хлеб» на вакантную должность диспетчера. Однако в нарушение Трудового кодекса администрация предприятия отказала ей в этом по причине отдаленности ее места жительства от данного юридического лица, — пояснили «РГ» в прокуратуре. — Специалисты провели проверку. Обнаружили признаки нарушения закона. И возбудили административное дело по статье «Дискриминация».
Мировой судья признал предприятие виновным в инциденте и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, завод обяжут принять омичку на работу.