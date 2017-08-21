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13:06 (мск), источник: "Российская газета"

Омская пекарня заплатит за дискриминацию

Омское хлебопекарное предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискриминацию местной жительницы.

Руководство заявило омичке, что не примет ее на работу из-за того, что она слишком далеко живет.

Возмущенная женщина, посчитав, что это не может стать причиной отказа в трудоустройстве, обратилась в прокуратуру.

— Установлено, что в апреле 2017 года заявительница была направлена Центром занятости населения Ленинского округа Омска для трудоустройства в ОАО «Сибирский хлеб» на вакантную должность диспетчера. Однако в нарушение Трудового кодекса администрация предприятия отказала ей в этом по причине отдаленности ее места жительства от данного юридического лица, — пояснили «РГ» в прокуратуре. —  Специалисты провели проверку. Обнаружили признаки нарушения закона. И возбудили административное дело по статье «Дискриминация».

Мировой судья признал предприятие виновным в инциденте и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, завод обяжут принять омичку на работу.

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