Омская пекарня заплатит за дискриминацию

Руководство заявило омичке, что не примет ее на работу из-за того, что она слишком далеко живет.

Возмущенная женщина, посчитав, что это не может стать причиной отказа в трудоустройстве, обратилась в прокуратуру.

— Установлено, что в апреле 2017 года заявительница была направлена Центром занятости населения Ленинского округа Омска для трудоустройства в ОАО «Сибирский хлеб» на вакантную должность диспетчера. Однако в нарушение Трудового кодекса администрация предприятия отказала ей в этом по причине отдаленности ее места жительства от данного юридического лица, — пояснили «РГ» в прокуратуре. — Специалисты провели проверку. Обнаружили признаки нарушения закона. И возбудили административное дело по статье «Дискриминация».