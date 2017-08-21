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13:22 (мск), источник: ЕАН

Свердловский депутат Ветлужских с сыном отправились в дорогой тур на Северный Полюс

Депутат Госдумы, председатель федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО), один из лидеров движения «В защиту прав человека труда» отправился с сыном на ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс.

Ветлужских вошел в семерку депутатов Госдумы, попавших в число приглашенных на научную конференцию по проблемам Арктики, организованную Росатомом.

Свердловский парламентарий включен в делегацию как сопредседатель Экспертного совета по атомной промышленности при комитете ГД. Дозвониться до депутата не удалось — абонент находится вне зоны действия сети.

Подчиненные Ветлужских в ФПСО знают о командировке шефа не много.

«Известно, что с ребенком поехал не только Андрей Леонидович, но и как минимум один его коллега. Возможно, это была некая установка Росатома, нацеленного на работу с молодежью. У него самого же есть широкий круг вопросов к госкорпорации — к нему постоянно обращаются работники “атомных” предприятий со всего Урала. На связь Андрей Леонидович обещал выйти 23 августа», — рассказала пресс-секретарь ФПСО Аксана Сгибнева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем, не все коллеги Андрея Ветлужских поприветствовали его участие в конференции. «Уважаемый наш депутат Госдумы! Дорогой наш Турист! А как же проблемы избирателей Свердловской области!!! у нас тут горячая пора… выборы губернатора … надо финансирование метростроения лоббировать, экспо-2025, чемпионат мира 2018! Работы всем хватает, а Вы — в экспедицию? Вернись, мы все простим», — написал на странице профсоюзника помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов.

Добавим, подобная экспедиция на Северный полюс — очень дорогое удовольствие. Например, стоимость подобных арктических туров, организуемых компанией Poseidon Expeditions, начинается от 1,7 млн рублей. В данном случае путешествие, по всей видимости, оплачивал Ростатом.

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