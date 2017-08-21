Свердловский депутат Ветлужских с сыном отправились в дорогой тур на Северный Полюс

Ветлужских вошел в семерку депутатов Госдумы, попавших в число приглашенных на научную конференцию по проблемам Арктики, организованную Росатомом.

Свердловский парламентарий включен в делегацию как сопредседатель Экспертного совета по атомной промышленности при комитете ГД. Дозвониться до депутата не удалось — абонент находится вне зоны действия сети.

Подчиненные Ветлужских в ФПСО знают о командировке шефа не много.

«Известно, что с ребенком поехал не только Андрей Леонидович, но и как минимум один его коллега. Возможно, это была некая установка Росатома, нацеленного на работу с молодежью. У него самого же есть широкий круг вопросов к госкорпорации — к нему постоянно обращаются работники “атомных” предприятий со всего Урала. На связь Андрей Леонидович обещал выйти 23 августа», — рассказала пресс-секретарь ФПСО Аксана Сгибнева.

Между тем, не все коллеги Андрея Ветлужских поприветствовали его участие в конференции. «Уважаемый наш депутат Госдумы! Дорогой наш Турист! А как же проблемы избирателей Свердловской области!!! у нас тут горячая пора… выборы губернатора … надо финансирование метростроения лоббировать, экспо-2025, чемпионат мира 2018! Работы всем хватает, а Вы — в экспедицию? Вернись, мы все простим», — написал на странице профсоюзника помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов.