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13:24 (мск), источник: Om1.ru

Уроженцу Омска маршалу Язову поставят прижизненный памятник

Бюст последнего министра обороны СССР появится возле кадетской школы-интерната в Омске.

Единственному ныне здравствующему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову поставят прижизненный памятник на родной земле.

Как сообщает «12 канал», 1 сентября бюст будет установлен перед входом в кадетскую школу-интернат № 9 в Советском округе.

Сам маршал Язов был очень тронут тем, что омичи решили поставить ему памятник, и одобрил свой скульптурный портрет.

Дмитрий Язов известен также как последний министр обороны СССР, последний участник Великой Отечественной войны на посту министра обороны и участник путча ГКЧП.

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