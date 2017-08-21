Уроженцу Омска маршалу Язову поставят прижизненный памятник
Бюст последнего министра обороны СССР появится возле кадетской
Бюст последнего министра обороны СССР появится возле кадетской
Единственному ныне здравствующему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову поставят прижизненный памятник на родной земле.
Как сообщает «12 канал», 1 сентября бюст будет установлен перед входом в кадетскую
Сам маршал Язов был очень тронут тем, что омичи решили поставить ему памятник, и одобрил свой скульптурный портрет.
Дмитрий Язов известен также как последний министр обороны СССР, последний участник Великой Отечественной войны на посту министра обороны и участник путча ГКЧП.