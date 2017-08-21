Уроженцу Омска маршалу Язову поставят прижизненный памятник

Единственному ныне здравствующему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову поставят прижизненный памятник на родной земле.

Как сообщает «12 канал», 1 сентября бюст будет установлен перед входом в кадетскую школу-интернат № 9 в Советском округе.

Сам маршал Язов был очень тронут тем, что омичи решили поставить ему памятник, и одобрил свой скульптурный портрет.