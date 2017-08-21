Волгоградцы могут выиграть в викторине эксклюзивную транспортную карту

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в город поступила 1 000 экземпляров с дизайном, разработанным местными жителями. Получить карту может любой желающий, правильно ответив на вопросы викторины на сайте администрации города. После прохождения нее можно узнать кодовое слово, необходимое для получения «Волны» в сервисном центре.

«Кодовую фразу необходимо сообщить сотруднику сервисного центра, который подключит карту к автоматизированной системе оплаты проезда и запишет на нее выбранный тарифный план, — “Волну” можно использовать как электронный кошелек, общегражданский проездной на месяц, а также подключить услугу “60 минут”. Фраза действительна в день прохождения викторины. На следующие сутки она меняется случайным образом и для ее получения необходимо снова отвечать на вопросы», — добавили в мэрии.

Отметим, что получить карту можно в сервисном центре на улице Советской, 7. «Волна» принимается во всех автобусах, трамваях и троллейбусах города.