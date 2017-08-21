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13:13 (мск), источник: НИА Самара

Названы даты открытия сельскохозяйственных ярмарок в Самаре


На каждой площадке будет работать порядка 100 торговых точек.

Источник: Reuters

В пятницу, 25 августа, открывается первая крупная осенняя продуктовая ярмарка в Самаре.

Она пройдет в течение трех дней у Дворца спорта легкой атлетика на ул. Физкультурной, 101. Планируется организовать торговлю с машин по оптовым ценам, пишет Samru.ru.

Вторая аналогичная ярмарка откроется у музея им. П. Алабина 1 сентября. Она также будет проходить в течение трех дней.

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