Солнечное затмение: в Европе не увидят, но осторожными быть нужно

Источник: Sputnik.by

Солнечное затмение — достаточно редкое астрономическое явление, когда диск луны на некоторое время закрывает Солнце. Это впечатляющее зрелище может увидеть не каждый — так, затмение 21 июня видно только из США, а в Беларуси и России ближайшее видимое затмение будет только через несколько лет. Впрочем, вне зависимости от того, в каком полушарии оно визуализируется, народные приметы все равно рекомендуют придерживаться в день солнечного затмения нескольких правил — Sputnik рассказывает о них.

Где можно увидеть затмение?

Увидеть солнечное затмение 21 августа можно будет в 14 штатах США, а частичное — в 48 штатах страны. Остальные страны Северной и Центральной Америки увидят лишь часть самого затмения — белорусы, россияне и европейцы в целом его не увидят.

Продлится полное затмение Солнца две минуты и сорок секунд. Начнется оно в 20:46 по минскому времени, максимума достигнет к 23:26 часам и завершится приблизительно к двум часам ночи.

Впрочем, если вы так поздно не будете спать — сможете смотреть прямую трансляцию затмения из космоса, которую организовало агентство NASA.

Приметы и запреты солнечного затмения

Хоть это и не имеет научного объяснения, солнечное затмение влияет на многих людей — вызывает головные боли, стрессы и бессонницу. Особенно впечатлительным в этот день рекомендуют проводить время в спокойной обстановке и ограничивать себя от раздражителей.

Прежде бытовало народное поверье, гласившее, что год солнечного затмения будет неурожайным — правда, лишь в тех местах, где его было видно.

В день солнечного затмения нельзя путешествовать, делать дорогие покупки, играть в азартные игры и всячески рисковать. Однако есть примета, согласно которой в день солнечного затмения нужно делать предложение руки и сердца — тогда брак будет долгим и счастливым.