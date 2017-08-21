Галкин высмеял открытое письмо Малахова Эрнсту
Телеведущий Максим Галкин высмеял открытое письмо своего коллеги Андрея Малахова к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
Телеведущий Максим Галкин высмеял открытое письмо своего коллеги Андрея Малахова к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
Соответствующий ролик опубликован в инстаграме Галкина (аккаунт не верифицирован).
«При создании ролика автор не сотрудничал с руководством Первого канала. Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа», — говорится в описании ролика.
В этом клипе Галкин предстал в двух образах — себя и старушки. Герои обсуждают открытое письмо Малахова и переход ведущего с Первого канала на канал «Россия 1».
Галкин говорит старушке, что программу «Прямой эфир» записывают на киностудии Горького, которая расположена в 10 минутах ходьбы от «Останкино», и если Малахов так соскучился, то он может в перерывах «хоть каждый день ходить с ними целоваться, с простыми работниками».
«Надо же Андрюше сказать, он же не знает», — отвечает старушка.