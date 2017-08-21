Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Интимную гигиену признали травмоопасной
Письмо арестованного экс-мэра Путину: сделал все, что Вы поручили
Россияне скупают жилье в Крыму
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Журналист добавил в кофе майонез и вызвал омерзение в соцсетях

Американский спортивный журналист Джим Сэйлсбери (Jim Salisbury) рассказал в Twitter, что добавил в кофе майонез, причем сделал это в соотношении один к одному. История вызвала омерзение у пользователей сети, пишет портал refinery29.

Сэйлсбери поведал свой «рецепт» кофе в ответ на просьбу одного из пользователей дать кулинарный совет: юзер под ником @_SonOFADeitch собирался приготовить макароны с сыром, и сомневался в целесообразности использования зерненого творога взамен молока, которое, как оказалось, внезапно закончилось.

«Боже мой, это звучит безумно», — отреагировал автор твита о макаронах с сыром в ответ на историю с майонезным кофе.

Некоторые отметили, что готовы заявить на любителя нестандартных сочетаний в полицию, поскольку даже описание напитка звучит крайне мерзко. Другие признались, что едва смогли сдержать рвотный позыв, когда увидели твит.

Несколько пользователей даже опубликовали фотографии Сэйлсбери, на которых с помощью фотошопа заменили микрофон в руках журналиста на банку майонеза.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле жительница Лондона опубликовала в своем Twitter фотографию тоста с шоколадом и сыром, чем вызвала бурную дискуссию в сети. В комментариях большинство пользователей ужаснулись такому сочетанию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Скончалась легендарная советская актриса
Новые подробности из дела «пьяного» мальчика
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Путин назначил нового посла России в США
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь